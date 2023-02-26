إطلاق مشروع «تعزيز حوكمة الهجرة من خلال بناء القدرات» بين التعاون الإسباني والقوى العاملة

تمهيدًا لحوكمة قوية للهجرة في مصر، قامت الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID) بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ووزارة القوى العاملة بتنظيم تدريبين لمفتشي العمل في الأقصر حول مكافحة التهريب والاتجار بالبشر، تم عقد التدريب الأول في يوم 12 فبراير واختتم يوم الخميس الماضي في 23 فبراير وبدأ التدريب الثاني اليوم، 26 فبراير، وسيختتم يوم 28 فبراير، تمثل تلك التدريبات الدورات الثالثة والرابعة من نوعها وقد تم تنظيم دورات سابقة في الجيزة والمنيا.

واختتمت إيفا سواريز، رئيسة الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي في مصر، والسيد خالد النقادي رئيس وحدة الهجرة ومكافحة التهريب باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر الدورة الثالثة التي تمت في 23 فبراير بتوزيع الشهادات على 25 من مفتشي العمل الذين شاركوا في التدريب وهم من محافظات بني سويف، سوهاج، أسيوط، البحر الأحمر، قنا، والقاهرة.

واليوم انضم محمد النحاس، رئيس قسم التخطيط في وزارة القوى العاملة، إلى إيفا سواريز و خالد النقادي في إفتتاح الدورة الرابعة، تضم تلك الدورة 24 من مفتشي العمل من محافظات أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، والوادي الجديد.

تشمل الدورات التدريبية تعزيز الآليات المؤسسية للبلد لإدارة الهجرة مع التركيز على فهم الأطر القانونية الدولية والوطنية الرئيسية و توعية عن الدور الأساسي لمفتشي العمل ومسارات الإحالة ومساعدة المهاجرين وتقديم دراسات حالة عملية للتنفيذ بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO).

يهدف مشروع "التعاون في حوكمة الهجرة" (CONMIGO) إلى تحسين حوكمة الهجرة في مصر وتتشرف الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي في مصر بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر لتعزيز قدرات جميع الجهات المعنية لجعل الهجرة قوة دافعة للتنمية، وتغطي التدريبات جميع جوانب حوكمة الهجرة بطريقة شاملة تتماشى مع أهداف الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.