مطالبة بسرعة التحرك.. ماذا قالت «كونداليزا رايس» عن الحرب الروسية - الأوكرانية؟

قالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس، اليوم الأحد، إن على الولايات المتحدة أن تفعل "كل ما في وسعها لإقناع" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه مخطئ في اعتقاده أنه سينتصر في حربه مع أوكرانيا .

وأضافت رايس، في مقابلة مع برنامج "Face the Nation" على تليفزيون cbs، أن بوتين يعتقد أن طول الوقت ليس في صالح الجانب الأوكراني، لذا فهو يماطل، ويستغل في حربه ضد أوكرانيا الفقراء من داغستان ليلقي بهم على جبهة الحرب.

واعتبرت أن "بوتين" يواصل انتهاكاته ضد المدنيين في "كييف" للضغط على الجيش الأوكراني، وإحباط الدول الأوروبية عبر المماطلة المتعمدة.

تابعت: "لا أعتقد أن هذا صحيح ، لكن علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لإقناعه بأن هذا خطأ بالفعل".

لماذا يجب دعم الدفاع عن أوكرانيا؟

أشارت كوندليزا رايس، أنه مر عام تقريبًا منذ أن شن بوتين غزوه الشامل لأوكرانيا، والذي قتل خلاله أكثر من 7199 مدنيًا أوكرانيًا وأصيب 11756، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة، مما تسبب في فرار أكثر من 8 ملايين أوكراني من بلادهم وأصبحوا لاجئين في جميع أنحاء أوروبا، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة، متابعة: "كما تشير التقديرات إلى أن 5.3 مليون آخرين نازحون داخليًا داخل أوكرانيا".

وقالت: "حقيقة أننا لا ندافع فقط عن استقلال أوكرانيا، ولكننا ندافع عن نظام قائم على قواعد دولية، يتضرر بسبب تجاوزات جيرانه "روسيا".

استطردت: "وبالمناسبة، بالنسبة لأولئك الذين سيقولون، يجب أن نركز على المحيطين الهندي والهادئ، لأن الصين هي خصمنا حقًا، ولكن هنا يجدر الإشارة أن الحرب الاوكرانية ليست بمنأى عن المخاطر القادمة من الصين، إذ تسربت معلومات مؤخراً عن دعم بكيب لموسكو".

وحثت رايس، في رسالة إلى المرشحين الرئاسيين المحتملين في الانتخابات الأمريكية المقبلة، على "توخي الحذر فيما تقوله، ولاسيما فيما يتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا".