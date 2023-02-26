الأحد 26 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

براءة ريهام سعيد من تهمة الاتجار بالبشر

ريهام سعيد
ريهام سعيد

قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، برفض موضوع الطعن المقدم من النيابة العامة، على حكم براءة كل من: الإعلامية ريهام سعيد، وإسلام خالد، وغرام عيسى، ومحمد عباس، ومحمد راضي، وأكرم النحاس، من تهمتي الخطف بالتحايل لطفلين، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والتحريض على الاتجار بالبشر.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عابد إبراهيم سلامة، والمستشارين أحمد أحمد خليل وأحمد محمود شلتوت ووليد عادل حسن وأحمد عبد الوكيل عبد العزيز، وأمانة سر أحمد إبراهيم طه ومحمد فوزي.

وخففت المحكمة عقوبة المتهمين محمد طه وناصر عطية من السجن المشدد 15 سنة إلى السجن المشدد 10 سنوات، وصححت عقوبة المتهم إسلام خالد من السجن المشدد 5 سنوات، إلى السجن 5 سنوات.

المشدد 5 سنوات المشدد 10 سنوات السجن المشدد 15 سنة السجن المشدد 5 سنوات براءة ريهام سعيد محكمة النقض لسجن المشدد 10 سنوات

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