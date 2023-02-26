غدًا.. جلسة حلف يمين قانونية للمحامين الجدد بالنقابات الفرعية

تعقد النقابة العامة للمحامين جلسة حلف يمين قانونية للمحامين الجدد، غداً الإثنين، وذلك بنادي المحامين النهري بالمعادي برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف الأمين العام حسين الجمال، وحضور أعضاء مجلس النقابة العامة.

وتُعقد الجلسة لجميع المحامين الجدد المتقدمين للالتحاق بجداول نقابة المحامين، وصدر لهم رقم قيد، وأسماءهم مدرجة في الكشف المعلن على موقع النقابة العامة، من جموع النقابات الفرعية، وهي: «جنوب القاهرة ـ شمال القاهرة ـ القاهرة الجديدة ـ حلوان ـ الجيزة – 6 أكتوبر – بنها – شبرا الخيمة ـ المنوفية ـ الإسماعيلية ـ السويس ـ بورسعيد ـ شمال سيناء ـ جنوب سيناء ـ المحلة الكبرى ـ طنطا ـ كفر الشيخ ـ الإسكندرية ـ مرسى مطروح ـ شمال البحيرة ـ جنوب البحيرة ـ شمال الشرقية ـ جنوب الشرقية ـ شمال الدقهلية ـ جنوب الدقهلية ـ دمياط ـ بني سويف ـ الفيوم ـ المنيا ـ شمال أسيوط ـ جنوب أسيوط ـ الوادي الجديد ـ سوهاج ـ الأقصر ـ البحر الأحمر ـ قنا ـ أسوان».

ويقع مقر نادي المحامين النهري على كورنيش المعادي، بجوار مطلع الطريق الدائري، وأقرب محطة مترو له هي محطة «الزهراء» الخط الأول (حلوان المرج ـ الجديدة).

كما تعقد اللجنة الثقافية بالنقابة العامة للمحامين، برئاسة مقررها محمد كركاب، عضو مجلس النقابة العامة، بالتعاون مع نقابة محامي شمال الجيزة، دورة في الطب الشرعي والأدلة الجنائية، ودورها في اكتشاف الجريمة، وذلك بإشراف عبد المجيد هارون، أمين صندوق النقابة العامة، ورعاية عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب.

يحاضر في الدورة؛ الدكتورة رجاء محمد عبد المعبود ـ أستاذ ورئيس قسم الطب الشرعي والسموم ـ بكلية الطب جامعة أسيوط، والدكتور محمد صادق المحامي بالنقض، على أن يحصل المشارك في الدورة، شهادة بالحضور واجتياز الدورة، بالإضافة للمادة العلمية.