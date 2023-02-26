سموحة يهزم حرس الحدود بثلاثية فى الدورى

فاز فريق سموحة على نظيره حرس الحدود، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 20 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل سموحة الهدف الأول في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول، بعد تمريرة رائعة من محمد عصام جعلت حسام حسن منفردًا بالمرمى يمين منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة أرضية سكنت الشباك.

وسجل حسام حسن الهدف الثاني لصالح الفريق السكندري من ركلة جزاء في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت البديل من زمن الشوط الثاني، أضاف اللاعب بنيامين بواتينج هدف سموحة الثالث بعد تمريرة رائعة من حسام حسن وضعته في انفراد بالمرمى، ليسدد بواتينج كرة قوية سكنت الشباك.

وشهدت المباراة حالة طرد للاعب سموحة أحمد عبد الحكم لإعاقته فلانتين أودو المتجه للانفراد التام بالمرمى، ولكن بعد مراجعة حكم المباراة لتقنية الفيديو ألغى البطاقة الحمراء وأعاد اللاعب إلى الملعب مرة أخرى.

بهذه النتيجة، يحتل سموحة المركز الثامن برصيد 24 نقطة في ترتيب جدول الدوري المصري، فيما يتواجد حرس الحدود في المركز السادس عشر ولديه 15 نقطة.