الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«صناع الخير»: إطلاق مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية لدعم طلاب الجامعات

صناع الخير
صناع الخير

نظمت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، احتفالية، اليوم الأحد، لتسليم ٢٠٠ طالب من طلاب الفرقة الأولى بالجامعات التكنولوجية ممن انطبقت عليهم شروط المنحة، لكل طالب بقيمة ١٠ مليون جنيه علي أربع سنوات، في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التعليم العالى ومؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي ومجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية لإطلاق مبادرة تكافؤ لدعم طلاب الجامعات التكنولوجية النابغين غير القادرين فى استمرار تفوقهم بمنح دراسية تغطي  قيمة المصروفات الدراسية لهم.

وقال أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني، إن مبادرة "تكافؤ" تمثل نموذجا رائعا لتعاون الجهاز التنفيذى للدولة ممثل فى وزارة التعليم العالى والقطاع الاقتصادي من خلال مسئوليته المجتمعية متمثل فى اي فاينانس والمجتمع المدنى ممثل فى مؤسسة صناع الخير لتحقيق هدف الارتقاء بمنظومة التعليم الفنى ودعم النابغين فيه من غير القادرين.

من جانبه، قال مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير سفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، إن المبادرة التي تتضمن تقديم 200 منحة دراسية شاملة لطلاب الجامعات التكنولوجية الأكثر احتياجا تعد مرحلة أولى لدعم أكبر للجامعات التكنولوجية التي استحدثتها الدولة كمثار للمساهمة في تأهيل الخريجين لأسواق العمل وتلبية متطلبات قطاعات الصناعة من التقنيين والفنيين المهرة المواكبين لتطورات الصناعة عالميا .

وأضاف زمزم، أن بروتوكول التعاون مع وزارة التعليم العالى واي فينانس ياتى استمرارا لجهود صناع الخير فى تقديم الدعم النوعي للمنظومة التعليمية والارتقاء بها حيث تضمنت هذه الجهود إطلاق مبادرة تدريب 100 ألف طالب جامعى على احتياجات سوق العمل، لافتا إلى أن مبادرة تكافؤ التى يتم توقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ جزء منها تعمل على المحافظة على ثروة مصر البشرية من الطلاب المتفوقين غير القادرين بدعمهم للحفاظ على تفوقهم وكذا دعم القطاعات التعليمية التى تمثل اهمية قومية ومنها الجامعات التكنولوجية.

التحالف الوطني للعمل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التحالف الوطني الرئاسية حياة كريمة الجامعات التكنولوجية

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