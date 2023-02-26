الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انطلاق فعاليات مهرجان المرأة العاملة غدًا

مهند دياب
مهند دياب

في إطار التمكين الاقتصادي للمرأة، تنطلق غدا الإثنين، فعاليات مهرجان المرأة العاملة تحت رئاسة المخرج مهند دياب، وتنفيذ مؤسسة وسائل الاتصال من أجل التنمية (أكت)، وتمويل من التعاون الدولي الإسباني.

التمكين الاقتصادي للمرأة

وترتكز فكرة المهرجان حول التمكين الاقتصادي للمرأة، الذي أصبح الأولوية الرئيسية للحكومة المصرية خلال السنوات الماضية، ويتماشى المشروع مع رؤية مصر 2030.

ويهدف المهرجان لتحسين مهارات المرأة المصرية للمشاركة في سوق العمل، من خلال التنمية الاقتصادية التي أكدت على الحاجة إلى خلق فرص عمل وتوظيف جديد للنساء من أجل القضاء على الفجوة الحالية بين الرجال والنساء، ومن ناحية أخرى يتماشى المشروع بشكل كامل مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، بالإضافة إلى زيادة معدلات توظيف النساء ووصول المرأة إلى الموارد الاقتصادية وتنمية قدراتها.

تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل

كما يسعى المشروع إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل عن طريق رفع وعي النساء المستهدفات بأهمية مشاركتهن في سوق العمل، والتغلب على الهيمنة الذكورية التي تعوق مشاركتهن، من خلال تصميم وإعداد وسائل سمعية وبصرية لسرد قصصهن وما قابلوه من تحديات، وكيفية التغلب عليها.

واستهدف المشروع 100 امرأة وفتاة من محافظة 3 محافظات وهي: «القاهرة والجيزة وأسوان»، تم تدريبهن على صناعة الأفلام بالهاتف المحمول؛ لسرد قصصهن في مجال العمل والحياة من خلال هذه الأفلام.

تدريب 50 شخصا على قضايا النوع الاجتماعي

كما استهدف المشروع أيضا 50 شخصا من المؤسسات والجمعيات الأهلية والمؤسسات ذات الصلة، تم تدريبهم على قضايا النوع الاجتماعي، وكيفية تحديد وصباغة رسائل إعلامية، والوصول إلى أعداد كبيرة من النساء والفتيات من خلال الأنشطة والحملات التوعوية التي يتم تنفيذها خلال مهرجان أسبوع المرأة العاملة، ولقاءات عرض الأفلام.

الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة التمكين الأقتصادي للمراه الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 مهند دياب

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