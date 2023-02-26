قسم للياميش بأسعار تنافسية.. إقبال كبير على «معرض أهلاً رمضان» بأسوان

شهدت منطقة أرض المعارض في أسوان نقل معرض "أهلاً رمضان"، لاتاحة المجال أمام المواطنين من جميع الأحياء السكنية لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية المختلفة بأسعار مخفضة وأقل من مثيلاتها فى السوق المحلى، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

يأتى معرض أهلاً رمضان بمدينة أسوان ضمن 5 معارض بباقى مدن ومراكز المحافظة، حيث تستمر أنشطة هذه المعارض حتى نهاية رمضان فى 15 أبريل المقبل.

وتكشف "الدستور" نسب توافد المواطنين لشراء السلع الغذائية بمعرض أهلاً رمضان استعدادات شهر رمضان.

قال المهندس خالد أبوالقاسم، وكيل وزارة التموين في أسوان، إن شهد معرض أهلا رمضان بمدينة أسوان بعد نقله أرض المعارض بمنطقة المسلة توافد أعداد كبيرة جدًا للمواطنين لشراء السلع المختلفة وتحديدًا الأساسية، حيث إن الإعداد كانت اكثر من المتوافدين قبل تغير مكناه من حديقة الشيراتون، وذلك نظرًا لفارق السعر للسلع الغذائية والتي تعد أقل من مثيلاتها في الأسوق المحلية.

وأضاف، لـ"الدستور" أن المعرض بعد نقله أصبح يحقق الهدف الأساسي له وهو حصول المواطنين من محدودي الدخل والأسر البسيطة علي السلع الغذائية بشكل مخفض وفي متناول أيديهم عكس مكانه السابق في وسط المدينة كان يقبل علي الشراء جميع الفئات وليست الشريحة المستهدفة للمواطنين، أما حاليًا المواطنين الذين يتوافدوا علي شراء السلع بالمعرض هم المستهدفين.

وأوضح المهندس خالد أبو القاسم أن السلع الغذائية الأساسية مثل السكر والأرز يصل سعره 14 جنيه ونصف، والزيت 35 جنيه داخل معرض اهلا رمضان وتعد اسعار مخفضة وفي متناول ايد المواطنين مقارنة بالسعر في السوق المحلي.

وتابع أن بعد نقل المعرض تم توفير جناح جديد لبيع الدواجن "الحية" بسعر مختلف عن السوق المحلي، حيث يصل السعر 80 جنيهًا، حتي يتم توفسر لبسبع لبغذلئية للمواطنين بأسعار مخفضة وفي متناول ايديهم.

اما بشأن الاستعدادات لحلول شهر رمضان المبارك، وأشار وكيل وزارة التموين في أسوان إلي أنه تم ارسال المذكرات والتنسيق مع الجهات المعنية لشحن كميات من السلع الاساسية والتي من أبرزها الزيت، والسكر، والأرز، حتي تتوافق الكميات مع احتياجات ومطالب المواطنين بالشهر الكريم.

وذكر أنه سيتم توفير جناح مخصص لبيع الياميش والبلح ومسلتزمات شهر رمضان بالكامل داخل المعرض خلال الأيام المقبلة، وأن اسعارها ستكون مخفضة وتنافسية مقارنة بالسوق المحلي حتي يتمكن المواطنين من شراء كافة احتياجاتهم.

وبخصوص مراقبة الأسعار داخل معرض اهلا رمضان، أوضح وكيل وزارة التموين أن هناك مفتش مقيم داخل المعرض ليراقب اسعار السلع الغذائية التي يتم بيعها للمواطنين، بجانب أن هناك حملات متحركة تتابع العارضين بالمعرض أولا بأول، لافتًا إلي أن المعرض يتم افتتاحه من الساعه الـ 10 صباحًا حتي الـ10 مساءٍا وسيتم مد هذه الفترة الأيام المقبلة تزامنًا مع فصل الصيف.