الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

حصيرة محمد صلاح تخطف أنظار زوار معرض «ديارنا» للحرف اليدوية

حصيرة محمد صلاح
حصيرة محمد صلاح

‎حالة من الزحام الشديد شهدها جناح المفوضية الأوروبية في معرض ديارنا، بعد قيام أحد العارضين بتصميم حصيرة تحمل صورة نجم منتخبنا المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وقام الجمهور بالتقاط الصور التذكارية معها، ويقام المعرض هذا العام في في كايرو فيستيفال بالتجمع الخامس.

‎ويشهد المعرض حالة زخم شديدة من قبل المواطنين خاصة مع إقامة عدد من الورش التعليمية، ويقول شاب سوداني وأحد العارضين بالمعرض ، صورة محمد صلاح تجذب أي محب وعاشق لكرة القدم، وخلال تواجدي في المعرض حرصت على التقاط الصور التذكارية معها، والنجم المصري يتمتع بشعبية جارفة في السودان، ونشجع ونتابع نادي ليفربول الإنجليزي من أجله.

‎وتحت عنوان قاهرة المعز، تم افتتاح معرض ديارنا للحرف اليدوية في نسخته الـ65 والذي يقام في التجمع الخامس، الذي حرص على الحضور مبكرًا لشراء مايلزمهم من بعض الصناعات اليدوية، من مصر وعدد من الجاليات الأجنبية المشاركة بالمعرض.

‎وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال كلمتها في افتتاح المعرض، إن عدد أرباب الحرف بدأو يتقلص بشكل كبير، وهدف الوزارة جعلهم أسطوات، لتعليم الشباب الجدد الحرف المختلفة، للحفاظ على التراث، وتجديد أصحاب الحرف، مؤكدة أن كافة منتجات المعرض صديقة للبيئة، ويمثل المعرض في هذا العام مصر القديمة، ويكثر فيه منتجات الزجاج، والأرابيسك.

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معرض ديارنا محمد صلاح الصور التذكارية حصيرة صورة محمد صلاح

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