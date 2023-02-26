الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

سياسى فلسطينى: المشاركة الفلسطينية فى اجتماع العقبة جاء لوقف شلال الدم بالضفة

د.جهاد الحرازين
د.جهاد الحرازين

انتهى مساء الأحد، اجتماع العقبة الخماسي الذي تستضيفه المملكة الأردنية الذي يضم كلًا من الأردن ومصر والولايات المتحدة وفلسطين وإسرائيل.

فى السياق، قال الدكتور جهاد الحرازين، القيادي بحركة فتح، إن المشاركة الفلسطينية فى اجتماع العقبة اليوم جاء لوقف شلال الدم النازف بالضفة الغربية من خلال تواجد أمريكي، مصري وأردني ليكونوا قائمين على متابعة تنفيذ ما يتم التوصل والاتفاق عليه.

الحرازين: لا بد من المشاركة الفلسطينية لعدم تحميل الجانب الفلسطيني أي تطورات قادمة

وأكد الحرازين، لـ"الدستور"، أنه كان لا بد من المشاركة الفلسطينية لعدة أسباب أهمها عدم تحميل الجانب الفلسطيني أي تطورات أو اعتداءات قادمة وكذلك عدم ترك الطاولة للوفد الإسرائيلي ليمارس كذبه وتضليله على المجتمعين فالوفد الفلسطيني ذهب حاملًا رسالة واضحة بأنه لم يعد القبول باستمرار هذه الأوضاع المتفجرة والاعتداءات المتواصلة لحكومة الإرهاب الإسرائيلي، ولا بد من وقف تلك الخطوات التي يقودها بن غفير وسموتريش لتدمير كل شيء وإشعال المنطقة وإدخالها فى أتون حالة الحرب الدينية التى تسعى إليها الصهيونية الدينية.

وأضاف الحرازين أنه أمام الدور العربي والأمريكي وما تمثله هذه الدول من مكانة ودور رائد فى المنطقة والعالم كان حضور الوفد الفلسطيني لتوضع على الطاولة أمام الجميع المطالب الفلسطينية الهادفة لحماية أبناء الشعب الفلسطيني من آلة الحرب الصهيونية الشرسة التي تستهدف الكل الفلسطيني، لافتًا إلى أن الوفد الفلسطيني ليس من مراهقي السياسة بل من أشد الحريصين على الحقوق والثوابت الفلسطينية، ولذلك هناك ثقة كبيرة بالوفد الفلسطيني فى نقل ووضع المطالب الفلسطينية على الطاولة والعمل مع الأشقاء العرب لوقف مخطط القتل الذى تريده حكومة الاحتلال.

وذكرت قناة المملكة الأردنية انتهاء الاجتماع السياسي بالعقبة وذلك بالتوافق على خطوات عدة، على أن يصدر بيان مشترك من قبل المشاركين خلال الساعات القليلة المقبلة.

اجتماع العقبة فلسطين مصر الأردن الإرهاب الإسرائيلي الحرب الدينية

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