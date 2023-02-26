الأحد 26 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة

اللواء أح عبد الحميد
اللواء أح عبد الحميد سيد أحمد مدير الحرب الكيميائية

وقّع اللواء أح عبدالحميد سيد أحمد، مدير إدارة الحرب الكيميائية، بروتوكول تعاون مع الدكتور شريف حلمى، رئيس جامعة المنصورة، فى إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية بين القوات المسلحة ومختلف الجامعات المصرية؛ لتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر فى شتى المجالات.

ويهدف البروتوكول إلى تعظيم أوجه التعاون البحثي المشترك بين إدارة الحرب الكيميائية وجامعة المنصورة، وتبادل الاستشارات الفنية فى مختلف المجالات العلمية والدراسات البحثية التطبيقية، وتنفيذ ورش عمل وزيارات ميدانية مشتركة بما يسهم فى مواكبة التطور المتلاحق فى مختلف المجالات العملية والبحثية لمجابهة الأزمات والكوارث والأمراض الوبائية، وتبادل حضور الندوات والمؤتمرات العلمية الدولية والمحلية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لكلا الجانبين.

حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة وأعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة.

 

القوات المسلحة الحرب الكيميائية جامعة المنصورة

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