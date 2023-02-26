برلمانى: ما شهدته سيناء من إنجازات معجزة بكل المقاييس

أشاد النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى شبه جزيرة سيناء الحبيبة والرسائل القوية التي أطلقها اليوم على هامش تفقد اصطفاف المعدات المشاركة في تنمية وإعمار سيناء، أبرزها أن التنمية في محافظة سيناء تحققت بفضل الله تعالى أولًا، ومن ثم رؤية القيادة السياسية والجيش والشرطة وأهالينا في سيناء.

وأضاف حمزة، في بيانٍ له: «هناك محاولات عديدة لعرقلة التنمية في سيناء، ولكننا مستمرون رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، خاصة أن تكلفة خطة الدولة في تنمية وإعمار سيناء تتراوح بين 40 و50 مليار دولار، ولكن إصرار الرئيس السيسي والدولة المصرية في التنمية بما يليق بأهالي أرض الفيروز والجمهورية بأكملها، من بينها العمل على وضع ميناء العريش على خريطة موانئ مصر، وتجهيز 600 ألف فدان للزراعة نهاية العام الجاري، وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر، فما شهدته سيناء معجزة بكل المقاييس».

وأشار إلى أن ما قدمه أبناؤنا من رجال القوات المسلحة والشرطة من تضحيات كان فوق الوصف، بجانب اصطفاف الشعب خلف مؤسساته خلال معركتنا مع الإرهاب، مشيدًا بما شهدته أرض الفيروز من ملاحم وبطولات في سبيل تحقيق أمن سيناء.

وأشار حمزة إلى أن وعي الشعب وثقته بالقيادة السياسية هو ما جعلنا نتحمل الظروف الصعبة وارتفاع الأسعار، وهو ما أسرع من خطوات التنمية والتطوير في شتى المجالات، والتي تسير بشكل مدروس ومخطط في كل شبر من أنحاء مصر، وبخاصة المناطق التي عانت من الإهمال لسنوات طويلة، وعلى رأسها الصعيد وشبه جزيرة سيناء والريف المصري، وأن ثمار التنمية ستظهر قريبًا في كل ربوع مصر.

واختتم حمزة بأن الحرب ضد الإرهاب لم تنته بعد، وتضحيات أهالي سيناء محل شكر وتقدير، ونحن ندخل مرحلة الجمهورية الجديدة بخطة طموحة وواضحة تهدف إلى أن يعيش الإنسان المصري حياة كريمة، الذي وجب عليه التصدي للشائعات التي تضرب مصر يوميًا خاصة أن حجم الشائعات التي تستهدف الدولة المصرية غير طبيعي، موجهًا التحية لكل أُسر الشهداء من أبناء القوات المسلحة والشرطة المصرية والمدنيين الذين استشهدوا فداءً لتراب هذا الوطن.