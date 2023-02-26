الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

صبحى: اتحاد السلاح فى تطور وتنظيم البطولات يعود بفائدة كبرى على مصر

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

تحدث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن استضافة مصر لبطولة كأس العالم لسلاح الشيش والتي تقام في صالات نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة ما بين 23 وحتى 26 فبراير الجاري.

وقال وزير الشباب والرياضة :"سعيد باستضافة العاصمة الإدارية للعديد من الأحداث خلال الفترة الماضية وتحديدًا بطولة كأس العالم لسلاح الشيش الحالية".

وأكمل:"العاصمة الإدارية استضافت أيضا أكثر من بطولة الفترة الماضية آخرهم بطولة مصر الدولية للتايكوندو وبطولة كأس العالم للرماية، نسعى دائما للسير في خطوات ثابتة لاستضافة الاحداث الرياضية الكبيرة".

وعن رأيه في اتحاد السلاح الفترة الأخيرة قال:"هناك بعض الاتحادات أرى أنها تتطور بشكل كبير وتسير على خطى ثابتة، منهم اتحاد السلاح، ولذلك اطمع أن نحصل على 10 ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 في أكثر من لعبة وذلك حسب المعطيات والدراسة التي نقوم بها".

واختتم وزير الرياضة تصريحاته قائلًا:"لدينا العديد من الخطط لاستضافة البطولات على أرض مصر خلال الفترة القادمة خاصة وأن لدينا البنية التحتية التي تساعد على هذا".
وتختتم اليوم بطولة كأس العالم لسلاح الشيش بمنافسات الفرق.المدير الفني من الاتحاد الدولي للسلاح : تنظيم كأس العالم لسلاح الشيش رائع.

من جانبه أعرب الألماني ديتر لامر المدير الرياضي ومدير لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي للسلاح والمدير الفني لبطولة كأس العالم، عن سعادته باستضافة مصر لبطولة كأس العالم لسلاح الشيش المقامة خلال الفترة ما بين 23 وحتى 26 فبراير الجاري بنادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال ديتر: "للمرة الأولى أتواجد هنا في صالة العاصمة الإدارية الجديدة وهي رائعة وتتمتع بالخصوصية ومريحة للاعبين وأرى أن تنظيم كأس العالم لسلاح الشيش هنا يسير بشكل رائع".

واستطرد: "هذه الصالة جيدة لمثل هذه البطولات وهي مريحة للاعبين ويشعر الجميع بالسعادة والإيجابية والتواجد هنا وأعتقد أن إقامة البطولة هنا أفضل من صالة استاد القاهرة التي تكون كبيرة للغاية ".

وأردف: "الاتحاد المصري يتعامل باحترافية كبيرة وينظم البطولة بشكل رائع وهي ليست المرة الأولى التي ينجح فيها في استضافة بطولات كبرى ".

وتشهد البطولة مشاركة 368 لاعبًا ولاعبة (202 رجال و 166 سيدات) يمثلون 45 دولة، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية ليتعدى عدد الحاضرين إلى مصر أكثر من 500 ضيف أجنبي لتسجل البطولة رقم قياسي في عدد الحضور من خارج مصر.

وزير الرياضة كأس العالم للرماية العاصمة الإدارية وزير الشباب والرياضة كأس العالم لسلاح الشيش

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