«الإصلاح والنهضة» يعقد صالونًا سياسيًا بعنوان «مستقبل صناعة التكنولوجيا في مصر»

يعقد حزب الإصلاح والنهضة، اليوم، صالونًا سياسيًا بعنوان "مستقبل صناعة التكنولوجيا في مصر".

تتناول الجلسة عدة محاور منها التحديات التي تواجه صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر، والفرص المتاحة أمام قطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر، كما ستناقش سبل تعزيز صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر.

يعقد الصالون بحضور كل من الدكتور محمد عزام، عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا واستشاري التحول الرقمي، والنائبة مارثا محروس، أمين سر لجنة تكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، والمهندس رامي عمرو، مدير المكتب الاستراتيجي وعضو المكتب السياسي بحزب الإصلاح والنهضة، ويدير الحوار المهندس أحمد عمرو، الأمين العام لحزب الإصلاح والنهضة.

يذكر أن هذا الصالون هو الجلسة النقاشية الحادية عشر ضمن سلسلة صالونات سياسية عقدها حزب الإصلاح والنهضة حول موضوعات الحوار الوطني.