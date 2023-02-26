الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تعديل أحكام المؤبد لـ15 عاملًا في «أحداث المغارة بسوهاج»

محكمة
محكمة

قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، بقبول طعن 19 متهمًا في أحداث المغارة بسوهاج شكلاً وفي الموضوع بتعديل أحكام المؤبد إلى 15 عاملاً وتخفيف باقي الأحكام.

كانت محكمة الجنايات قضت بالمؤبد لـ9 آخرين والسجن المشدد 15 عاما لمتهم و10 سنوات لـ3 متهمين و5 سنوات لـ4 متهمين.

وتعود أحداث القضية، إلى عام 2015 عندما وردت معلومات إلى ضباط الأمن الوطني بسوهاج، عن وجود المتهمين في إحدى المغارات بالجبل الغربي، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة، وتم القبض عليهم.

ووجهت إليهم النيابة العامة تهم ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم.

استهداف الضباط المنشأت الشرطية نظام الحكم السجن المشدد محكمة الجنايات ق

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