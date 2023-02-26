تكثيف أعمال رصف الطرق وحملات النظافة والتجميل بمراكز المنيا

كثفت مراكز محافظة المنيا، أعمال رصف الشوارع وإعادة تأهيل الطرق الرئيسية والفرعية وأعمال التجميل والنظافة؛ لإعادة الوجه الحضاري والجمالي للمحافظة.

ففي مدينة المنيا، قال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن أعمال الوحدة المحلية كثفت من أعمالها في مختلف القطاعات حيث تم رصف شارع بورسعيد بحي شمال المدينة، طبقا للمواصفات الفنية للطريق ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق لتيسير حركة المواطنين والمركبات، كما تواصلت جهود إدارة الرصف في رد الشيء لأصله وإصلاح البلدورات بمحيط الميدان وتغيير البلاط بميدان الأورام للحفاظ على جمال مدينة المنيا.

وأضاف رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية نفذت أعمال النظافة وقص الأشجار بكورنيش النيل بميدان العمري بمنطقة الحبشي للحفاظ على جمال المدينة، بالإضافة إلى استكمال أعمال النظافة بكوبري النيل وطريق الشرفا، مؤكدًا مواصلة تكثيف حملات النظافة بالطرق والاهتمام بأعمال التجميل للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة، مؤكدًا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا وأجهزتها التنفيذية لا تألوا جهدا للحفاظ على كورنيش النيل ومواصلة العمل على قدم وساق للحفاظ على المسطحات الخضراء والاهتمام بأعمال النظافة والقص والتهذيب.

وفي مركز ديرمواس جنوب المحافظة قال عامر طه رئيس المركز والمدينة، أنه تم مواصلة أعمال رصف شارع الجيش وتفرعاته استكمالا لخطة رصف شوارع المركز والتي شملت رصف ١٠ شوارع وتفرعاتها بتكلفة إجمالية بلغت ١٢ مليون جنيه تقريبًا، والذي يتم تحت إشراف مديرية الطرق والكباري بالمنيا، مؤكدا أن الوحدة المحلية تتابع أعمال تنفيذ التجميل ورفع كفاءة الطرق وفقا للجدول الزمني المعد لذلك مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة المتبعة لرصف الطرق والإزالة الفورية لمخلفات أعمال الرصف باستخدام معدات الوحدة المحلية.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة ، أعمال رصف وإعادة تأهيل الطرق بحي شمال المدينة وذلك ضمن خطة الوحدة المحلية لرفع كفاءة الطرق وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات والحد من وقوع الحوادث.

وأوضح اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة، الانتهاء من أعمال رصف شارع الجلاء بحي شمال المدينة، تحت إشراف مديرية الطرق بالمنيا، حيث تم وضع طبقة الأسفلت بالشارع، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/ 2023، مؤكدًا الإزالة الفورية لمخلفات أعمال الرصف باستخدام معدات الوحدة المحلية.

وأضاف تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص جنوب المحافظة، أن الوحدة المحلية بالمركز والمدينة واصلت حملات النظافة المكبرة وتجميل وانارة وقص وتهذيب الأشجار بمدينة أبوقرقاص كما تواصلت أعمال الرصف وتركيب بلاط الانترلوك بحى شرق بمركز أبوقرقاص بجانب أعمال الرصف ببعض الشوارع بمركز أبوقرقاص.

وأكد سعيد محمد رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، إن الوحدة المحلية واصلت أعمال رصف وإعادة تأهيل الطرق بحي شمال المدينة وذلك ضمن خطة الوحدة المحلية لرفع كفاءة الطرق وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات والحد من وقوع الحوادث حيث شملت شارع المستشفى ومجلس المدينة وشارع المدارس الممتد من شارع المستشفى وحتى نهايته بحي شمال المدينة، مشيرا إلى الإزالة الفورية لمخلفات أعمال الرصف باستخدام معدات الوحدة المحلية واستكمال دهان البلدورات بمدخل مطاى بداية من قرية الكفور وميدان الشهيد وأعمال تطوير المدخل الشمالي أمام ميدان الشهيد و قرية الكفور وذلك بالتعاون مع إدارة التجميل وتطوير وتجميل المدينة بالمركز بجانب حملات النظافة بجميع أحياء المدينة والقرى التابعة لها.

وأكد عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، استمرار الجهود المبذولة فى متابعة أعمال النظافة والتطوير حيث قام حى شرق بأعمال النظافة ورفع المخلفات حفاظا على الصحة العامة والبيئة كما تابع حى جنوب بالتنسيق مع شبكة مياه المدينة إصلاح كسر بماسورة مياه فى نطاق الحى كما قام حى جنوب بالتعاون مع مكتب طرق بنى مزار بمتابعة اعمال رش مادة m.c.o والخاصة بعملية الرصف بشارع الريدى والذي يتم رصفة ضمن خطة التطوير الى جانب استمرار أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات بالحي.

وأشار الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية تواصل تواصل المشروعات الجاري تنفيذها بمركز ومدينة مغاغة والتي تعمل الدولة على تنفيذها للارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة، حيث يتم إعادة رصف شارع الجمهوريه بحى وسط المدينة والذي يتم تحت إشراف مديرية الطرق والكبارى بالمنيا وهندسة طرق مغاغة، مشيرًا إلى أنه جارى استكمال خطة الرصف بمركز مغاغة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.

أعمال رصف وتجميل ونظافة بمراكز المنيا

أعمال رصف وتجميل ونظافة بمراكز المنيا

أعمال رصف وتجميل ونظافة بمراكز المنيا

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