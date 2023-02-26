التدين والسلوك الاجتماعى

هل هذا المقال بذات العنوان يتناسب مع الظروف المعاشة الان وفى ظل الأزمة الاقتصادية التى فجرت الاسعار وقلصت الطبقة المتوسطة حتى أصبح المجتمع الان طبقيا هو مجتمع القادرين أو غير القادرين ؟ بالطبع فإن المجتمع وما يتم فيه من أفعال وأعمال سلوكا ونتائج هو نتاج عوامل عدة اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية وبالطبع دينية.

كل هذه العوامل تتكامل وتصنع الصورة النهائية لهذا المجتمع سلبا أو إيجابا . ولكن لماذا نذهب بعيدا ولانقول أنه بالرغم من أن العامل الدينى وهو أحد هذه الأسباب ولكن لعوامل كثيرة تاريخية واجتماعية أصبح التدين هو السمة الظاهرة والتجارة الرائجة

للجميع .

والتدين هنا غير الدين . فالدين هو هذه العقيدة التى يؤمن بها المؤمن فى اى دين من خلال النص المقدس .

والمؤمن بأيمانه الصحيح هو من يفعيل هذا النص المقدس على أرض الواقع فى صورة أعمال حسنة تفق كل الاتفاق مع المقاصد العليا الأديان التى لاخلاف كثير بينها . ( الايمان ماوقر فى القلب وصدقه العمل ) ( ليروا اعمالكم الصالحة فيمجدوا اباكم الذى فى السموات ) .

والاشكالية هنا فى تفعيل هذا النص أى فى تفسيره وتأويله والاجتهاد فيه وهذا ما نسميه بالفكر الدينى ( أى تفسير البشر للنص الدينى ) . هنا ولذا نجد تلك الاختلافات بل التناقضات بين تفسير واخر أو فكر دينى واخر بالرغم من وحدانية النص !!! .

وعلى هذه الأرضية واعتمادا على ذلك الفكر وجدنا ( فى الغالب وفى مانعيشه الان) ذلك التدين الشكلى الذى يعتمد على المظهر ويسقط المخبر يتباهى بالشكل ولايعنيه المضمون.

ناهيك عن أن هذا الفكر الدينى هنا وهناك يعتمد على ذلك السلوك الطائفى الممجوج والمرفوض . حتى أننا نرى ذلك الصراع الطائفى الذى يسير على الساحة .

فكل منهم يتسابق فى تسمية الاسماء الدينية . سواء لاسماء البشر أو اسماء المؤسسات بكل انواعها وصنوفها . نجد الكل يحافظ على شكل هذا التدين باشكال طائفية فزى مقابل زى ورموز فى مواجهة رموز .

الكل يتسابق على إظهار الشكلى التدينى بالذهاب إلى دور العبادة وزيارة الأماكن المقدسة هنا وهناك .

الجميع يحافظ على مفردات وكلامات ذات ثقافة خاصة دينية على حساب الثقافة المصرية الجامعة .

وكأنهم بهذا السلوك وتلك الممارسات قد أصبحوا مالكين الايمان الصحيح . فى الوقت الذى لو نظرنا فيه إلى الأفعال الحقيقية التى يحب أن تكون

المجد أى حقيقة لهذا الايمان . فهل يتوافق هذا الشكل الدينى مع تلك السلوكيات والممارسات فى كل مناحى الحياة ؟ ام نرى أن هذا الشكل التدينى هو اخفاء وتغطية لممارسات تقترف كل انواع الفساد . والفساد هنا لايقتصر على السرقة أو الرشوة فقط ولكن الفساد هو من لايقوم بعمله على خير قيام . الفساد من يرى الخطأ ولا يصلحه أو يحاربه بل يبرره. الفساد من يشارك فى الخطأ بحجة تسيير الأمور بعيدا عن القانون أو الاستيلاء على حق اخر مستحق . هذا هو التدين الشكلى الذى يعتبر متاجرة بالدين ولا علاقة له بأى دين . ولكن هل النتائج الاجتماعية سلبا أو إيجابا تعتمد على هذا التدين فقط ؟ بالطبع لا . فهناك العامل السياسى الذى لايعتمد على المؤسسات العامة ولايفعل السلطات كما يحب أن يكون وان يعطى الفرصة للتعبير عن الرأى لكشف مواطن الفساد والفاسدين وان يكون هناك رأى ورأى اخر حتى يمكن أن نقارن ونختار بين رأى ورأى ولصالح الوطن والمواطن . هناك العامل الاقتصادى الذى لايحدد لنفسه نظاما اقتصاديا يحقق العدالة الاجتماعية خاصة فى ظل ظروف اقتصادية حاكمة ومستحكمة وضاغطة على رقاب الجميع . هناك تعليما يجب أن يكون أداة حقيقية لتكوين شخصية وطنية منتمية تحب هذا الوطن وتخاف عليه وتحافظ على هويته الجامعة وليست الهوية الطائفية الضيقة . هناك اعلام يجب أن يكون مهنيا وموضوعيا بعيدا عن الموالاه المطلقة التى تجعل المشاهد والمتابع بفقد المصداقية فتكون النتيجة ليست فى صالح الوطن ولا النظام السياسى . فهل يعقل ياسادة ونحن فى ظل الأزمة الاقتصادية التى ستجعل اللحمة من المحرمات على غير القادر نشاهد تلك البرامج الاستفزازية عن انوع الاكل الذى لاعلاقة لنا به ولاعلم لنا بمسمياته ؟ هنا دور المؤسسات الدينية التى استسهلت ذلك الخطاب الدينى الشكلى لمسايرة الواقع وكسب الإتباع ومواجهة الاخر الدينى وغير الدينى . نعم كل هذه العوامل مجتمعة هى التى تشكل السلوك الاجتماعى ولكن نركز هنا على التدين الشكلى حيث أن التدين لدى المصرى موروث اجتماعى أكثر منه دينى حتى ماقبل الأديان السماوية . فهل يمكن وباسرع وقت وبكل العوامل وبشتى الاساليب أن ننقذ الوطن لكى نخرج من هذه الأزمة وان نمرر هذه الظروف بالإيمان الصحيح الذى يجعل القيم الدينية هى المرشد مع تطبيق القانون بحزم وبشدة على ايا من كان ؟ حمى الله مصر وشعبها العظيم .