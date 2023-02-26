الأحد 26 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

دورتموند يفاجئ كبار أوروبا: نحاول تجديد عقد بيلينجهام

بيلينجهام
بيلينجهام

تحدث نادي بروسيا دورتموند الألماني عن موقفه من بيع موهبة الفريق جودي بيلينجهام الصيف المقبل وسط صراع كبير من كبار أندية أوروبا.

وأصبح بيلينجهام هدف كبار أوروبا حيث أوضحت التقارير الأخيرة، أن هناك صراع شرس بين ليفربول، مانشستر سيتي وريال مدريد على ضم اللاعب.

وقال سبيستيان وكيل المدير الرياضي للنادي في تصريحات لقناة “zdf” الألمانية في هذا الصدد: "سأحاول تمديد عقده. لم نتحدث مع اللاعب أو عائلته بعد،هو في حالة جيدة في الوقت الحالي ومركز فقط على كرة القدم."

ووفقًا لما ذكرته شبكة ذا أثلتيك، فإن نادي ليفربول مستعد لكسر الرقم القياسي لأغلى صفقة في تاريخ النادي، بالتعاقد مع بيلينجهام من بروسيا دورتموند مقابل 120 مليون جنيه إسترليني.

كما سبق أن كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن إدارة نادي ريال مدريد ترى أنها فعلت كل ما يمكنها من أجل ضم بيلينجهام والقرار في يده الآن،  مشيرة إلى أن النادي الملكي يراقب عددا من البدلاء المحتملين للاعب تحسبًا لفشل الصفقة.

ولكن الأزمة التي قد تواجه ليفربول في صفقة بيلينجهام هي رغبة اللاعب في المشاركة بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، واحتمالية غياب الريدز - حتى الآن- عن المقاعد المؤهلة للبطولة من الدوري الانجليزي.

ويلعب بيلينجهام ضمن صفوف فريق بروسيا دورتموند منذ انتقاله من نادي بيرمنجهام الإنجليزي في صيف عام 2020.

ولعب جود بيلينجهام 119 مباراة بجميع البطولات مع بروسيا دورتموند، وسجل خلالها 20 هدفًا، وصنع 24 لزملائه في الفريق، ويتألق بشكل لافت هذا الموسم مع دورتموند وارتدى شارة القيادة لأول مرة، ولعب 29 مباراة سجل 10 أهداف وصنع 6.
وشارك بيلينجهام في 164 مباراة خلال مسيرته الاحترافية، وسجل 24 هدفًا وصنع 26 لزملائه، بالإضافة إلى 22 مباراة دولية بقميص منتخب انجلترا، وكانت أولى مبارياته الدولية أمام منتخب أيرلندا في مباراة ودية في عام 2020.

بيلينجهام جودي بيلينجهام دورتموند بروسيا دورتموند ليفربول

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