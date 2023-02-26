نقابة الخدمات الإدارية تطلق ورشة عمل «حدد هدفك من التكنولوجيا»

يطلق المجلس التنفيذي لعمال البلديات والسياحة العرب برئاسة هشام فاروق المهيري، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، أول مارس المقبل، فعاليات ورشة عمل حول تطوير الفكر الإنتاجي التقني تحت عنوان "حدد هدفك من التكنولوجيا".

يقول "المهيري" إن الغرض الأساسي من تلك الورشة تحديد مستهدف "عمال مصر والعرب" من الاستخدامات المتنوعة من التكنولوجيا وتوجيهها لخدمة الصناعات الحديثة وتجديد شكل الاقتصاد "المصرى العربى" بهدف تناقل الفكر والرؤى لإضافة منتجات جديدة وتطوير الصناعات القديمة وفق المستخدم التكنولوجى.

تابع: أن مجلس إدارة نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية قرر تأسيس إدارة تثقيفية توعوية تعمل على توجيه العامل للاستخدامات التكنولوجية الحديثة لتطوير أداء ومهام عمله المنوطة كي يتحول من عامل مهنى إلى عامل ذو "عقل تقني" تكنولوجى" مبدع ومبتكر بغرض إضافة عنصر صناعي حديث.

أكد "المهيري" أن تحديد المستهدف يزيد من حل "تعقيدات أي صناعة" وقادرة على منح التجارة قوة على أساسها أنها هى قاطرة الصناعة، لافتا إلى أن الاهتمام بالبحث في مجالات التكنولوجيا يعد أساسا في قبلة الحياة للصناعات الاقتصادية.

نبه إلى خطورة عدم الأخذ في الاعتبار أن ترك البحث فى التكنولجيا والاهتمام بها يجعل أي مجتمع يعاني من "الفقر الصناعي القهرى" داعيا إلى خلق إنتاج من الأجيال التي تستحق تولي أمرها وإيداعهم حضانات تكنولوجية على أن تقدم الموهبة في وقت لاحق.