محافظ قنا يتفقد محطة السكة الحديد لبحث شكاوى تعطل كوبري المشاة

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة تفقدية، صباح اليوم، بمحطة سكة حديد قنا، للوقوف على شكوى عدد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية من صعوبة التنقل بين أرصفة المحطة، رافقه طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والمهندس محمد عبد اللاه مدير إدارة الكباري بالسكة الحديد، والمهندس حمد علي أحمد مدير إدارة الصيانة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا أنه أثناء مرور ونش سكة حديد اصطدم بكوبري معدني للمشاة بمحطة قنا، يخدم الركاب للتنقل بين أرصفة المحطة مما أحدث اعوجاجا وتلفا بالكمرات الرئيسية للكوبري، وتم إنزال البايكة المعدنية المتضررة بالكوبري حفاظا علي سلامة المواطنين، واستمرار حركة القطارات .

وأضاف المحافظ، أن الهيئة القومية للسكة الحديد انتهت من التصميم الجديد لكوبري المشاه، وسيجري تنفيذه والانتهاء منه خلال 15 يوما، كما وجه محافظ قنا بضرورة تسهيل عملية انتقال المسافرين والمواطنين بين أرصفة المحطة بشكل يضمن لهم العبور الآمن مع العمل على إزالة أي عوائق تواجه المواطنين لحين الانتهاء من تصميم الكوبري.