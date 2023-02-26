متحف تاريخي عملاق.. مصر من أقدم وأعرق 7 دول في العالم

أكد موقع "روز تورزيم نيوز" (rus tourism news) الأوكراني، أن مصرتعد من أقدم 7 دول في العالم، فهي دولة عريقة بتاريخها الغني وثقافتها، وتعد بمثابة متحف تاريخي عالمي مفتوح، حيث تميزت مصر بعظمة مكانتها وآثارها ومواقعها الأثرية والصروح الفريدة بها وثقافتها المزدهرة، بالإضافة إلى وجود نهر النيل الذي يشق أرضها لقيام حضارة عريقة بها، ولذلك يعد تاريخ مصر من أطول التواريخ المستمرة لدولة في العالم لما يزيد عن 7000 عام قبل الميلاد، كل هذا أدى إلى قيام حضارة عرفت بأنها من أقدم الحضارات في التاريخ الإنساني.

وسلط الموقع الأوكراني، الضوء على أقدم وأعرق 7 دول فى العالم، مؤكدًا أن تحديد أقدم البلدان في العالم مُهمة معقدة وذاتية، حيث تطور مفهوم الدولة وحدودها بمرور الوقت، ومع ذلك هناك العديد من البلدان التي تعتبرعلى نطاق واسع من بين الأقدم في العالم، بناءً على عوامل مثل استمرار وجودها ، وطول عمر تراثها الثقافي، وأهميتها التاريخية.

مصر أقدم وأعرق دول العالم

وأكد الموقع، أن مصر من أقدم وأشهر المعالم التاريخية في العالم، حيث تشتهر مصر القديمة بآثارها الرائعة ومهندسيها الرائعون والفنون، مثل هرم الجيزة الأكبر، وأبو الهول، ومعبد الأقصر الذي تم بناؤه منذ آلاف السنين وما زال مصدرًا للعجب والسحر حتى الوقت الحالي، كما طور قدماء المصريين نظامًا متطورًا للكتابة والطب والزراعة والهندسة المعمارية، وقدموا مساهمات كبيرة في مجالات الرياضيات وعلم الفلك والهندسة.



وأضاف، أن مصر على مر القرون حُكمت من قبل العديد من السلالات، بما في ذلك المملكة القديمة الدولة الوسطى، والمملكة الحديثة، وقد غزاها العديد من الإمبراطوريات والحضارات، بما في ذلك الآشوريون والفرس والإغريق، مضيفا الى أن مصر الحديثة يبلغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة، ورغم ذلك تستمر آثارها القديمة في جذب ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم كل عام.

الصين

وتعد الصين صاحبة تاريخ يمتد لأكثر من 5000 عام، وتعتبر على نطاق واسع واحدة من أقدم الحضارات المستمرة في العالم، طوال تاريخها، شهدت الصين صعود وسقوط العديد من السلالات، وتطوير نظام متطور للكتابة والأدب ، وإنشاء العديد من الأعمال الفنية والعمارة العظيمة، كما قدمت بكين أيضًا مساهمات كبيرة في مجالات العلوم والرياضيات والطب والفلسفة، من بين أمور أخرى.

اليونان

وأشار الموقع، إلى حضارة اليونان والتى تعتبر على نطاق واسع مهد الحضارة الغربية، حيث يعود تاريخها إلى العصر البرونزي، تشتهر اليونان القديمة بمعابدها الرائعة ، مثل البارثينون ، وقصائدها الملحمية ، مثل الإلياذة والأوديسة ، وعظماء الفلاسفة مثل سقراط وأفلاطون وأرسطو، كما طور الإغريق القدماء نظام حكم قائم على مشاركة المواطنين ، ولا يزال مفهوم الديمقراطية هذا حجر الزاوية في المجتمع الغربي الحديث.