الأحد 26 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

متحف تاريخي عملاق.. مصر من أقدم وأعرق 7 دول في العالم

مصر العريقة
مصر العريقة

أكد موقع "روز تورزيم نيوز" (rus tourism news) الأوكراني، أن مصرتعد من أقدم 7 دول في العالم، فهي دولة عريقة بتاريخها الغني وثقافتها، وتعد بمثابة متحف تاريخي عالمي مفتوح، حيث تميزت مصر بعظمة مكانتها وآثارها ومواقعها الأثرية والصروح الفريدة بها وثقافتها المزدهرة، بالإضافة إلى وجود نهر النيل الذي يشق أرضها لقيام حضارة عريقة بها، ولذلك يعد تاريخ مصر من أطول التواريخ المستمرة لدولة في العالم لما يزيد عن 7000 عام قبل الميلاد، كل هذا أدى إلى قيام حضارة عرفت بأنها من أقدم الحضارات في التاريخ الإنساني.
وسلط الموقع الأوكراني، الضوء على أقدم وأعرق 7 دول فى العالم، مؤكدًا أن تحديد أقدم البلدان في العالم مُهمة معقدة وذاتية، حيث تطور مفهوم الدولة وحدودها بمرور الوقت، ومع ذلك هناك العديد من البلدان التي تعتبرعلى نطاق واسع من بين الأقدم في العالم، بناءً على عوامل مثل استمرار وجودها ، وطول عمر تراثها الثقافي، وأهميتها التاريخية.

مصر أقدم وأعرق دول العالم 

txt

أقدم مومياء فى مصر الفرعونية.. علماء الآثار يكشفون سر الاكتشاف الذهبى

وأكد الموقع، أن مصر من أقدم وأشهر المعالم التاريخية في العالم، حيث تشتهر مصر القديمة بآثارها الرائعة ومهندسيها الرائعون والفنون، مثل هرم الجيزة الأكبر، وأبو الهول، ومعبد الأقصر الذي تم بناؤه منذ آلاف السنين وما زال مصدرًا للعجب والسحر حتى الوقت الحالي، كما طور قدماء المصريين نظامًا متطورًا للكتابة والطب والزراعة والهندسة المعمارية، وقدموا مساهمات كبيرة في مجالات الرياضيات وعلم الفلك والهندسة.


وأضاف، أن مصر على مر القرون حُكمت من قبل العديد من السلالات، بما في ذلك المملكة القديمة الدولة الوسطى، والمملكة الحديثة، وقد غزاها العديد من الإمبراطوريات والحضارات، بما في ذلك الآشوريون والفرس والإغريق، مضيفا الى أن مصر الحديثة يبلغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة، ورغم ذلك تستمر آثارها القديمة في جذب ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم كل عام.

الصين

txt

المركز الثقافى الصينى يقدم قراءة لـ«الصين فى 2022» السبت

وتعد الصين صاحبة تاريخ يمتد لأكثر من 5000 عام، وتعتبر على نطاق واسع واحدة من أقدم الحضارات المستمرة في العالم، طوال تاريخها، شهدت الصين صعود وسقوط العديد من السلالات، وتطوير نظام متطور للكتابة والأدب ، وإنشاء العديد من الأعمال الفنية والعمارة العظيمة، كما قدمت بكين أيضًا مساهمات كبيرة في مجالات العلوم والرياضيات والطب والفلسفة، من بين أمور أخرى.

اليونان

وأشار الموقع، إلى حضارة اليونان والتى تعتبر على نطاق واسع مهد الحضارة الغربية، حيث يعود تاريخها إلى العصر البرونزي، تشتهر اليونان القديمة بمعابدها الرائعة ، مثل البارثينون ، وقصائدها الملحمية ، مثل الإلياذة والأوديسة ، وعظماء الفلاسفة مثل سقراط وأفلاطون وأرسطو، كما طور الإغريق القدماء نظام حكم قائم على مشاركة المواطنين ، ولا يزال مفهوم الديمقراطية هذا حجر الزاوية في المجتمع الغربي الحديث.

مصر عظمة مكانتها الصروخ الفريدة مواقعها الاعرق الاقدم الصين تايوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

الأكثر قراءة

مجلس أمناء الحوار الوطنى يواصل اجتماعاته اليوم.. ومصادر: انطلاق الجلسات النقاشية قريبًا

رئيس مدينة بورفواد: حملات مكبرة لرفع الإشغالات وضبط فارزي القمامة

وكيل زارعة الغربية: نظام الري الحديث يوفر 40% من الأسمدة والطاقة والمياه

في يومها الأول.. «حقك تنظمي» بالشرقية تقدم خدمات لـ 11353 منتفعة

البترول تخطط لزيادة حجم استثمارات شركات النفط الأجنبية لـ8 مليارات دولار

الرئيس السيسى: لسنا سببًا فى ارتفاع الأسعار لكننا نشعر بالعبء على الأسر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ناهد السيد

عن مسرحية «ابقى افتكرنى».. عقارب الساعة لا تسير للوراء

إسراء شوقي

طقوس المحروسة

د.أحمد الخميسى

المعجزة

ماجد حبته

مهزلة التمويل المناخى

حسين دعسة

سنة أخرى من حرب روسيا فى أوكرانيا تزيد أزمات البشرية

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-3»

سارة شريف

ما قبل اغتيال رابين

ماجد حبته

تسوية ممكنة للأزمة الأوكرانية

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مئات الآلاف يتظاهرون ضد الإصلاح القضائى فى إسرائيل

هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: الاحتلال الإسرائيلى استولى على 193 دونمًا فى «أريحا»

بمشاركة 160 ألف محتج.. مظاهرات ضد حكومة نتنياهو فى إسرائيل