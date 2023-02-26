رئيس مدينة بورفواد: حملات مكبرة لرفع الإشغالات وضبط فارزي القمامة

قال اللواء محمد عامر، رئيس مدينة بورفواد، اليوم الأحد، إنه وضع خطة لتطوير المدينة وذلك بعد أن أصبحت من أهم المدن السياحية الموجودة على خريطة السياحة الداخلية.

وتابع رئيس مدينة بورفؤاد، أنه وجّه الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة للقيام بحملات مكبرة للقضاء على ظاهرة فارزي القمامة حيث أسفرت الحملة عن ضبط عدد من عربات اليد كان يستخدمها فارزي القمامة.

ولفت "عامر" إلى أنه وجّه على الفور، بالتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم، كما وجّه باستمرار الحملات والمتابعة الميدانية لضبط فارزي القمامة ومواجهتهم بكل شدة وحزم لما تمثله تلك الظاهرة السلبية من تبديد للمجهودات التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة في تجميل الشوارع والطرق الرئيسية وتطوير الحدائق.

وأضاف رئيس مجلس المدينة، أنه في الوقت التي تقوم به المدينة بالتطوير وتجميل شوارع المدينة نجد هناك البعض من الخارجين على القانون والمخالفين يقومون بتشوية المظهر الجمالي للمدينة من خلال إخراج القمامة من الصناديق المخصصة لذلك وإلقائها خارج الصندوق، مطالبًا المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية للقضاء على تلك الظاهرة التي لا تليق بالمدينة.

وكشف اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد عن تكثيف حملات الإشغالات المكبرة لفرض الإنضباط وتهذيب الشوارع من الإشغالات المخالفة بنطاق المدينة حيث يتم خلال الحملات رفع وإزالة الإشغالات والتعديات ،وقيام إدارة الاشغالات بالتنبيه على جميع المحال التجارية والمقاهي بالإلتزام بالمساحات المقررة وعدم إشغال الرصيف ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد، أن الحملات والمتابعات اليومية مستمرة بالمرور على الكافتريات والمقاهي والمحال التجارية بنطاق المدينة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

كما شدد بضرورة التنبيه على جميع المحال بعدم التعدي ببضاعتهم على الطريق وتوفير عبور أمن للمواطنين لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة، مؤكدًا أن الفترة الحالية تتطلب من الجميع بذل مزيد من الجهد والعمل حتى تصبح المدينة خالية تمامًا من التعديات.

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