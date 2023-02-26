الأحد 26 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات

الدولار
الدولار

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات، اليوم الأحد "بداية التعاملات الأسبوعية" في البنوك العاملة بمصر.

وشهد سعر الصرف، الشهر الماضي، تحركا كبيرا مقابل الجنيه المصري بقيمة تتراوح ما بين 5.37 جنيه و5.50 جنيه شراءً وبيعًا.

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" سجل الدولار 30.48 جنيه للشراء و30.58 جنيه للبيع.. وفي البنوك الخاصة سجل الدولار في البنك التجاري الدولي 30.58 جنيه للشراء و30.68 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي سجل 30.63 جنيه للشراء و30.68 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي.. سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 30.56 جنيه للشراء و30.66 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية.. سجلت العملة الأوروبية "اليورو" تراجعا ما بين (5- 15) قرشا شراءً وبيعًا.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت 32.11 جنيه للشراء و32.45 جنيه للبيع.. وسجل اليورو في البنك التجاري الدولي 32.22 جنيه للشراء و32.57 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري.. سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية 32.41 جنيه للشراء و32.52 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترليني تراجعا ملحوظا ما بين (10- 35) قرشًا شراءً وبيعًأ.. ففي بنكي الأهلي المصري ومصر" سجل 36.35 جنيه للشراء و36.82 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 36.47 جنيه للشراء و36.94 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني 36.77 جنيه للشراء و36.90 جنيه للبيع.

وعربيا.. سجل الريال السعودي 8.11 جنيه للشراء و8.15 جنيه للبيع.. وسجل الدرهم الإماراتي 8.30 جنيه للشراء و8.32 جنيه للبيع.. وسجل الدينار الكويتي 96 جنيها للشراء و99.65 جنيه للبيع.. وفقا للبنك الأهلي.

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وائل لطفي

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