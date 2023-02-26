الأحد 26 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الأربعاء.. خارجية البرلمان تبحث أحوال المصريين بالخارج والشكاوى المقدمة للجنة

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش، اجتماعين الأربعاء المقبل، لمناقشة أحوال المصريين في الخارج والشكاوى المقدمة إلى اللجنة ودور وزارة القوى العاملة في حل هذه المشاكل" وذلك بالاجتماع الأول.

وتعقد اللجنة اجتماعها الثاني لبحث مخاطبة وزارة القوى العاملة لحل المشاكل التي تم طرحها في الاجتماعات السابقة للجنة العلاقات الخارجية حول هذا الأمر.

ويعقد مجلس النواب جلساته العامة غدا الإثنين، ولمدة يومين يناقش فيها عددا من القوانين والاتفاقيات، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

ويهدف مشروع القانون إلى إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك إعفاء المنتج النهائي لهذه الأجهزة المصنعة محليًا من هذا الرسم.

ويناقش مشروع القانون المقدم من النائب هشام هلال، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.

ويهدف مشروع القانون إلى مد المدة المحددة للموافقة الاستيرادية لتكون خمس سنوات بدلًا من سنة واحدة، وذلك في إطار تقصي الأثر التشريعي للقوانين بعد تطبيقها، حيث تبين أن المدة المنصوص عليها في القانون القائم غير كافية لاستفادة المصري المقيم بالخارج من التيسيرات الواردة بالقانون

كما يناق المجلس طريقة إقرار الموافقة على قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، بتعديل مسمى «لجنة حقوق الإنسان العربية» ليصبح «لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان»، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 27 لسنة 2023.

كما يناقش طريقة إقرار الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 28 لسنة 2023.

التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج التليفون المحمول العلاقات الخارجية المقيمين فى الخارج المصانع والشركات النائب هشام هلال النائب كريم درويش

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