الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس مزارع قتل زوجته أمام أطفاله بسبب خلافات بينهما فى الإسكندرية

حبس
حبس

قررت نيابة المنتزة ثالث بالإسكندرية، حبس مزارع 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل زوجته بسبب وجود خلافات بينهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وعرض المتهم على المعمل الكميائى لإجراء تحليل مخدرات لبيان إن كان يتعاطي المخدرات من عدمه، وتشريح جثة المجنى عليها لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من ذلك، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.
كانت قد شهدت عزبة الرحمانية بريف المنتزة شرق المحافظة، جريمة قتل مروعة، حيث أقدم مزارع على قتل زوجته خنقًا، ولم يتركها إلا جثة هامدة وسط ذهول أطفاله، ثم أبلغ الشرطة عن نفسه.
تلقى اللواء خالد البروى، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بتلقيهم اتصالًا من أحد الأشخاص يقطن بعزبة الرحمانية، دائرة قسم شرطة ثالث المنتزة، قرر فيه أنه قام بقتل زوجته.
انتقلت قيادات مديرية أمن الإسكندرية، وضباط قسم الشرطة إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين من وجود المتهم ت، 41 سنة، مزارع ووجود جثة زوحته ربة منزل، مسجاة بصالة الشقة سكنهم، وبمناظرتها تبين انها ترتدى كامل ملابسها، وإصابتها بكدمة أسفل العين اليسرى ووجود سحجات حول الرقبة.
وبسؤال المتهم قرر أنه تخلص منها لوجود مشاكل أسرية، تم نقل جثة المتوفية إلى مشرحة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
وكشفت التحقيقات التى تجريها نيابة ثالث المنتزة، بإشراف المستشار محمود عوف المحامى العام الأول لنيابات المنتزة بالإسكندرية، عن أن المتهم قرر بقيام زوجته، بصنع له سحر "عمل" فعقد العزم على التخلص منها وقال: "عاملة لى سحر وتخلصت من أذاها".
وأوضح المتهم في تحقيقات النيابة أنه يوم الحادث عاد إلى المنزل وواجه زوجته، بشأن السحر فأجابت واعترفت له وقالت "أيوة عملت لك سحر من سنة"، على إثر حديثها معه قام بالتعدى عليها بالضرب، ثم خنقها بيده حتى فارقت الحياة.


 

اجراء تحليل مخدرات الإسكندرية التصريح بدفن بسبب خلافات بينهما ريف المنتزه وقوع الحادث

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