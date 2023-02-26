أسعار سبائك وجرام الفضة اليوم الأحد 26 فبراير 2023 في التعاملات الصباحية

ننشر لكم أسعار سبائك الفضة، حيث شهدت أسعار الفضة بحث الكثير من المواطنين علي أسعرها خاصة مع ارتفاع أسعار الذهب، حيث يلجأ الكثير لاستخدام الفضة بدلًا من الذهب.

وشهدت الأسعار تراجعًا نسبيًا اليوم عما كانت عليه في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وتقدم الدستور في السطور التالية أسعار الفضة خلال التعاملات الصباحية وفقا لموقع “جولد إيجبت” وجاءت الأسعار اليوم الأحد 26 فبراير 2023 كالتالي:

أسعار أونصة الفضة اليوم في التعاملات الصباحية 636.382 جنيه.

جرام الفضة النقية عيار 999 يسجل اليوم عند سعر 20.42 جنيه.

الفضة البريطانية عيار 925 يسجل سعراليوم 19.58 جنيه .

الفضة الإسترليني عيار 925 يسجل سعر اليوم 18.91 جنيه للجرام.

أسعار فضة العملات عيار 900 عند سعر اليوم 18.40 جنيه.

فضة المجوهرات عيار 800 تسجل سعر 16.35 جنيه.

الفضة عيار 880 يسجل سعر 17.99 جنيه للجرام خلال التعاملات الصباحية.

أسعار سبائك الفضة شراء جديد 999 اليوم الأحد 25 فبراير 2023 جاءت كالتالي:

بينما استقر سعر جرام الفضة اليوم في التعاملات الصباحية عند 27.21 جنيه.

أسعار أونصة الفضة شراء جديد 840.024 جنيها

أسعار سبيكة الفضة 50 جرامًا شراء جديد يسجل 1,345.26 جنيه.

أسعار سبيكة الفضة 100 جرام شراء جديد 2,680.29 جنيه.

أسعار سبيكة الفضة 200 جرام شراء جديد 5,115.05 جنيه.

أسعار سبيكة الفضة 250 جرامًا شراء جديد 6,291.51 جنيه.

سعر سبيكة الفضة 500 جرام شراء جديد 12,460.26 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو شراء جديد 24,552.23 جنيه.

أسعار سبائك الفضة إعادة بيع 999 اليوم الأحد 25 فبراير 2023 جاءت كالتالي:

وسجلت أسعار جرام الفضة إعادة بيع اليوم 20.28 جنيه.

سجل سعر أونصة الفضة إعادة بيع اليوم 630.686 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا إعادة بيع اليوم 1,013.85 جنيه.

وقد سجلت أسعار سبيكة الفضة 100 جرام إعادة بيع اليوم 2,027.71 جنيه.

بينما سجلت أسعار سبيكة الفضة 200 جرام إعادة بيع اليوم 4,055.41 جنيه.

سبيكة الفضة 250 جرام إعادة بيع اليوم 5,069.27 جنيه.

سبيكة الفضة 500 جرام إعادة بيع اليوم 10,563.92جنيه.

سبيكة الفضة 1 كيلو إعادة بيع اليوم 20,277.06 جنيه.