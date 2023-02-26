الأحد 26 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«الكونتينر» في مصنع ثلاجات فريش ومنافستها للعالمية (فيديو)

برنامج الكونتينر
برنامج الكونتينر

انطلق خلال الأسابيع القليلة الماضية برنامج "الكونتينر"، أحدث برامج الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، والذي يقدمه الفنان أحمد داود، ويناقش البرنامج فكرة "عقدة الخواجة"، وهو التجربة الأولى لأحمد داود في تقديم البرامج، ويتكون الموسم الأول من 16 حلقة.

ويقدم أحمد داود، من خلال برنامج الكونتينر، الثورة الصناعية التي أحدثتها مصر في الخمس سنوات الماضية، ويزور مصانع مصر في مختلف المحافظات لرصد تطور صناعات الملابس، الجلود، الصناعات الغذائية، الأجهزة الكهربائية والصناعات الثقيلة والمكمّلة.

وفي إحدى حلقات البرنامج تحدث عن مصنع "فريش" للثلاجات وكيفية تصنيعها من البداية وحتى توريدها للخارج.

وفي "الفيديوجراف" التالي نستعرض أبرز المعلومات عن مصنع فريش

https://fb.watch/iWdBxC0ZXM/

الكونتينر المتحدة خدمات الإعلامية أحمد داود فريش ثلاجات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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