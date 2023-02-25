المركز السورى للزلازل: 22 هزة خلال اليوم مطالباً عدم الانسياق وراء الشائعات

سجل المركز السوري الوطني للزلازل، مساء اليوم السبت، 22 هزة أرضية منذ الساعة صباح اليوم وحتى التاسعة والنصف من مساء اليوم.

وأوضح المركز السوري في منشور له على موقع “فيسبوك”، أن الوضع الزلزالي والتكتوني يميل إلى الاستقرار، حيث عادت مراكز الهزات أكبر من 4 درجات إلى البر التركي، فيما سيستمر تسجيل الهزات الضعيفة أقل من 5 درجات وعدد محدود للهزات المتوسطة بين الحين والآخر، وفقا لما نقلته وكالة سانا السورية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز تسجيل 61 هزة ضعيفة خلال الـ24 ساعة الماضية حتى الثامنة من صباح اليوم.

وأعلن مدير المركز رائد أحمد، أنه وفق هذه المعطيات يكون الوضع الزلزالي هزات متوسطة محدودة وعددًا من الهزات الضعيفة، بمعنى أنه يأخذ طابع الاستقرار المرحلي.

وأشار أحمد في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء السورية “سانا”، الى أن مستوى سطح البحر ضمن الوضع الطبيعي، داعيا إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو تصديقها، وإلى اعتماد المعلومات التي يقدمها المركز فقط.

دعم عربي واسع لسوريا في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس مجلس الشعب السوري حمود الصباغ، خلال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في العاصمة العراقية بغداد، إن: “سوريا كانت وستبقى معكم على الدوام، فسلامتكم من سلامتنا، ونجاحكم من نجاحنا، وأخوتنا متينة صلبة، مهما زادت الملمات واشتدت الخطوب والتحديات”.

وأعرب الصباغ عن أمله في أن يكون اجتماع رؤساء البرلمانات العربية في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي المنعقد في بغداد مفصلاً رئيساً في التعاون العربي القائم.

وأكد ضرورة استمرار تنسيق علاقاتنا البرلمانية العربية، مردفاً بالقول: ما مررنا به في سورية على مدار السنوات الماضية من حروب وحصارات وعقوبات ظالمة، لن يثنينا عن مواقفنا وثوابتنا المبدئية، في استعادة حقوقنا المغتصبة، وفي مقدمتها عودة الجولان العربي السوري المحتل، وأؤكد لكم أن فلسطين المغتصبة، ستبقى قضيتنا المركزية، حتى تحرير ترابها بالكامل، وإقامة دولتها المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.