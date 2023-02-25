عن مسرحية «ابقى افتكرني».. عقارب الساعه لا تسير للوراء

ندور فى دائرة الوقت بلا هدف واضح .. ندعى أننا نسعى خلف الهدف ونتفنن فى رسم مخططات ووضع برامج وأساليب ونظم للوصول إلى الهدف .. ماهو هذا الهدف ياترى ؟ وهل يختلف بين شخص وآخر ؟ حقيقة الأهداف سيان .. لأنها تنتظر فى اخر الطريق فاتحة ذراعيها على اخرهما .. تستقبلك بكل حفاوة ومحبة واشتياق . ثم تفاجئك بسؤال تافه وانت قابع فى أحضانها تربت على كتفك وتحاول تهدئة انفاسك التى انقطعت فى رحلة السعى .. وبملأ فاهها وبكل جرأة وبرود تسألك .. ماذا بعد أن وصلت إلى هدفك ؟

تبحث فى رأسك عن اجابه تليق بهذا السؤال غير المتوقع والبديهى .. لا تجد !

تبحث وتبحث وتخونك الكلمات وتتبعثر الحروف فى فمك حتى يسيل لعابك ولا تجد الاجابه الوافية . وتكتشف انك لن تعرف طريق العودة . لان عقارب الساعه لاتعرف السير للخلف . كما أنك لم تخطط الا للوصول إلى الهدف ولا تعرف اكثر من ذلك .. والنتيجة انك تستسلم للوقوف صامتا فى مكانك والعالم كله يدور حولك . وتحاول مرات ومرات أن تخبرهم تجربتك . أن تدفعهم للاجابه على السؤال الذى فشلت فى إجابته.. ماذا بعد ؟

والنتيجة أن الوقت يأكلهم أمامك وانت مكتوف الايدى

تجتر ذكرياتك من خلالهم . الذكريات التى احتفظت بها فى رحلة السعى والتى اخترت منها ما لايؤلمك . أما الذكريات المؤلمه فقد قذفتها فى ثقب اسود فى بوتقة محكمة الغلق تسمى النسيان .. قد تظهر فى شكل مرضى مثل الزهايمر . وقد تحدث طواعية أيضا بما يعرف فى علم الطب النفسي باسم النكران الذى نلجأ إليه لحماية أنفسنا من الالم والوجع النفسي التى تسببه تلك الذكريات

هذا بالضبط ما سردته المبدعه رشا عبد المنعم فى مسرحيتها

بعنوان( ابقى افتكرنى )والتى ساعدت فى كتابتها الفنانه سناء سنيه عبد السلام ويتم عرضه حتى ٩ مارس فى المسرح المكشوف بالهناجر .

والجميل أن معالجة حاله النكران أو النسيان والزهايمر صورها الفنان محمد فوزى من خلال العرائس التى قامت بدور الذات التى تعيش الماضى ولا تستطيع نسيانه. بينما يحى الجسد الأدمى حالته البشرية الجوفاء التى تركت حياتها بكاملها فى ثقب النسيان الاسود . وراحت تعيش ما حلمت أن تعيشه فيما لو حدثت معجزة و عادت عقارب الزمن إلى الوراء .. هكذا نجح المخرج أحمد مصطفى فى خلق توليفة متناغمة بين العالمين بكل ادوات المسرح التى منحت العرض ثراءا فنيا رائعا .بداية من اختيار الموسيقى والاغاني والاستعراضات التى تنقلنا بين العصور وتشعرنا بالتطور

وكأنه أراد التأكيد على رفع قبعه النسيان مع كل عصر وان هذه النعمة وحدها تستحق الشكر والامتنان عن كل النعم التى منحنا الله إياها .. فضلا عن اختيار طاقم ممثلين متمرسين فى خلق أجواء درامية وكوميدية معا . وفى أداء متميز لأدوار تتأرجح بين الشباب بحيويته والعجز بخرفه . مؤكدين على موضوع المسرحية الذى لم يلتفت إليه أحد من قبل . وقد تم تقديمه بفلسفة واعية ومتقنة .