حبس مسجلين خطر 4 أيام بتهمة سرقة نوافذ وأبواب في مدينة نصر
قررت جهات التحقيق المختصة في مدينة نصر، اليوم السبت، حبس تشكيل عصابى مكون من عاطلين لسرقة نوافذ وأبواب من داخل العقارات، وبيعها لتاجر خردة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كانت أجهزة الأمن قد ضبطت (شخصين – لهما معلومات جنائية) .حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وبحوزتهما (باب حديدى - 3 مفك - ذرادية - مفتاح إطارات السيارات).
وبمناقشتهما اعترفا بقيامهما بسرقة الباب الحديدى من داخل أحد العقارات بدائرة القسم، كما أضافا بقيامهما بسرقة (7 نوافذ وباب "ألوميتال" - 4 أبواب حديدية ، جهاز "شفاط")، وبيعهم لعميلهما "سيئ النية"(تاجر خردة - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر – له معلومات جنائية) أمكن ضبطه وبحوزته المسروقات المستولى عليها عدا "الأبواب الحديدية"، وبمواجهته أيد ما سبق، وأضاف بتقطيع الأبواب الحديدية لأجزاء صغيرة وبيعها.