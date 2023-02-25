«هاتريك رونالدو» يقود النصر للفوز على ضمك وصدارة دورى المحترفين السعودى

انتصر فريق النصر على مضيفه ضمك، في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ18 لبطولة دوري المحترفين السعودي، دوري روشن، بثلاثة أهداف دون رد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم النصر بنفس النتيجة.

وفرض النصر استحواذه على مجريات اللعب من بداية المباراة، كما كان الطرف الأكثر هجومًا على المرمى، في ظل تراجع لاعبي فريق ضمك، ومحاولاتهم لتأمين دفاعاتهم وتسجيل هدف مباغت.

وهدد لاعبو النصر مرمى فريق ضمك بأكثر من فرصة، وحاول تسجيل هدف مبكر من أجل فرض سيطرته على مجريات اللعب.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح فريق النصر بعد لمس الكرة ليد مدافع فريق ضمك.

وافتتح كريستيانو رونالدو التسجيل لفريق النصر في الدقيقة 18، من ركلة جزاء.

واستمرت محاولات لاعبي النصر لتسجيل الهدف الثاني في المباراة، وتأكيد تفوقه على أرض الملعب.

وأضاف رونالدو الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول.

واستمرت المحاولات الهجومية من لاعبي النصر لتسجيل الهدف الثالث خلال الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول، فيما لم يشكل فريق ضمك أي خطورة على المرمى.

وأضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثالث له ولفريقه في الدقيقة 45.

وسدد لاعبو النصر 4 كرات على المرمى من أصل 7 محاولات، وخرجت كرتان من الملعب واعترض الدفاع تسديدة، مقابل تسديدة واحدة من 4 محاولات للاعبي ضمك، وخرجت كرتان من الملعب واعترض الدفاع تسديدة واحدة.

واستحوذ النصر على مجريات اللعب بنسبة 62%، مقابل 38% لصالح فريق ضمك.

واستمر استحواذ فريق النصر على مجريات اللعب خلال الشوط الثاني من المباراة، فيما قدم كلا الفريقين أداءً هجوميًا ضعيفًا.

وسجل كريستيانو رونالدو الهدف الرابع له ولفريقه في بداية الشوط الثاني ولكن حكم المباراة ألغاه بعد الرجوع لتقنية الفيديو بداعي وجود تسلل.

وسدد لاعبو النصر 5 كرات على المرمى من 16 محاولة، وخرجت 5 كرات من الملعب واعترض الدفاع 6 تسديدات، مقابل تسديدتين من أصل 6 محاولات لفريق ضمك، وخرجت 3 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدة.

واستحوذ النصر على مجريات اللعب بنسبة 62% مقابل 38% لصالح فريق ضمك.

ورفع النصر رصيده لـ43 نقطة في صدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد فريق ضمك عند 22 نقطة في المركز السابع.