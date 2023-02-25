السبت 25 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تعزيز التعاون مع الإمارات تمهيدًا لاستضافتها cop28

السيسي
السيسي

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على متابعة ملف تغير المناخ واستكمال الزخم الإيجابي الناتج عن الاستضافة الناجحة لمصر للقمة العالمية للمناخ COP27.
ووجه الرئيس، بمواصلة تعزيز التعاون القائم مع الجانب الإماراتي تمهيدًا لاستضافة دولة الإمارات الشقيقة للقمة العالمية المقبلة للمناخ نهاية العام الجاري.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

الأكثر قراءة

رئيس جامعة سوهاج يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بالأقصر

40 مليار دولار حصيلة متوقعة لـ«الطروحات واستغلال الأصول»

نفاد جميع تذاكر حفلي حسين الجسمي في دار الأوبرا السلطانية مسقط

خطأ فادح من عواد يمنح الترجى هدف التقدم على الزمالك

الكابتن محمود الخطيب يزور المخرج أحمد ثروت فى المستشفى (صور)

غدًا.. انطلاق المبادرة الرئاسية لفحص ورعاية المقبلين على الزواج ببني سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

المعجزة

ماجد حبته

مهزلة التمويل المناخى

حسين دعسة

سنة أخرى من حرب روسيا فى أوكرانيا تزيد أزمات البشرية

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-3»

سارة شريف

ما قبل اغتيال رابين

ماجد حبته

تسوية ممكنة للأزمة الأوكرانية

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

أشتية: وقف إسرائيل إجراءاتها الأحادية نقطة البداية لأفق سياسى

ورطة «بن غفير».. كيف يُشعل وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى الساحة الفلسطينية؟

بينهم المتحدث باسم حركة فتح.. إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال