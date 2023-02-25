الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تعزيز التعاون مع الإمارات تمهيدًا لاستضافتها cop28

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على متابعة ملف تغير المناخ واستكمال الزخم الإيجابي الناتج عن الاستضافة الناجحة لمصر للقمة العالمية للمناخ COP27.

ووجه الرئيس، بمواصلة تعزيز التعاون القائم مع الجانب الإماراتي تمهيدًا لاستضافة دولة الإمارات الشقيقة للقمة العالمية المقبلة للمناخ نهاية العام الجاري.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.