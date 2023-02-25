السبت 25 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

هاتريك رونالدو يتقدم للنصر على ضمك بالشوط الأول لدورى المحترفين السعودى

تقدم فريق النصر على مضيفه ضمك، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الـ18 لبطولة دوري المحترفين السعودي، دوري روشن بثلاثية دون رد.

وفرض النصر استحواذه على مجريات اللعب من بداية المباراة، كما كان الطرف الأكثر هجومًا على المرمى، في ظل تراجع لاعبي فريق ضمك، ومحاولاتهم لتأمين دفاعاتهم وتسجيل هدف مباغت.

وهدد لاعبو النصر مرمى فريق ضمك بأكثر من فرصة، وحاول تسجيل هدف مبكر من أجل فرض سيطرته على مجريات اللعب.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح فريق النصر بعد لمس الكرة ليد مدافع فريق ضمك.

وافتتح كريستيانو رونالدو التسجيل لفريق النصر في الدقيقة 18، من ركلة جزاء.

واستمرت محاولات لاعبي النصر لتسجيل الهدف الثاني في المباراة، وتأكيد تفوقه على أرض الملعب.

وأضاف رونالدو الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول.

واستمرت المحاولات الهجومية من لاعبي النصر لتسجيل الهدف الثالث خلال الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول، فيما لم يشكل فريق ضمك أي خطورة على المرمى.

وأضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثالث له ولفريقه في الدقيقة 45.

وسدد لاعبو النصر 4 كرات على المرمى من أصل 7 محاولات، وخرجت كرتان من الملعب واعترض الدفاع تسديدة، مقابل تسديدة واحدة من 4 محاولات للاعبي ضمك، وخرجت كرتان من الملعب واعترض الدفاع تسديدة واحدة.

واستحوذ النصر على مجريات اللعب بنسبة 62%، مقابل 38% لصالح فريق ضمك.

ورفع رونالدو رصيده من الأهداف في الدوري السعودي لـ8 أهداف حتى الآن من بينهم سوبر هاتريك في مباراة الفتح بالجولة الـ16 للدوري، كما صنع هدفين لزملائه في الفريق في 5 مباريات رسمية بقميص الفريق منذ انضمامه لصفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

النصر ضمك دوري المحترفين السعودي دوري روشن كريستيانو رونالدو مباراة النصر وضمك

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