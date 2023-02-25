السبت 25 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«صنايعية مصر».. «استينو» أول من أقنع المصريين بالدواجن المجمدة

برنامح صنايعية مصر
برنامح صنايعية مصر

انطلق خلال الأسابيع القليلة الماضية برنامج «صنايعية مصر»، أحدث برامج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي يهتم  بالبحث والتنقيب عن الهوية المصرية والتراث المصري الذي سجل وجدان أجيال، والبحث عن أهم الشخصيات، والحرب التي قدمت تاريخًا هامًا لمصر.

ويبحث «صنايعية مصر» ويوثق رحلات الشخصيات أبطال حكايات البرنامج الجديد، والتي يعتبرها الجمهور حكايات مسلية وفي الوقت نفسه ملهمة.

وتبحث تلك الحكايات أولى خطوات النجاح ومن بعدها التطور حتى الوصول للقمة، وكيفية الحفاظ على القمة، وتلك الشخصيات ذات طابع مصري خالص من خلال الحرف والصناعات المختلفة التي تعتبر هوية كاملة لمصر.

وفي إحدى الحلقات تحدث البرنامج عن قصة وزير التموين استينو والذي كان له الفضل في إقناع المصريين بالدواجن المجمدة وصاحب فكرة بطاقة التموين، وفي الفيديو جراف التالي نستعرض بعض التفاصيل عن حياته.

https://fb.watch/iVVTAnQJCi/ 

صنايعية مصر الدواجن المجمدة المتحدة المتحدة للخدمات الإعلامية استينو وزير التموين استينو

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

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