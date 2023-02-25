السبت 25 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قرار بحبس منتحل صفة الفنان ماجد الكدوانى 4 أيام

ماجد الكدواني
ماجد الكدواني

أصدرت جهات التحقيق المختصة، اليوم السبت، قرارًا يقضي بحبس منتحل صفة الفنان ماجد الكدواني، عبر "فيسبوك"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب اعترافه القيام بذلك لزيادة العديد من المتابعين باستخدام اسم وصور وفيديوهات الفنان ماجد الكدواني.

 

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ألقت القبض على أدمن الصفحة منتحل صفة الفنان ماجد الكدواني على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ونشر المتهم عدة صور للفنان ماجد الكدواني.

 

وكشفت التحريات الأولية عن أن المتهم انتحل صفة الفنان ماجد الكدواني، وتواصل مع رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق صفحة موثقة باسم الفنان ماجد الكدواني؛ وذلك لجمع العديد من المتابعين له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مستخدما اسم وصور وفيديوهات الفنان ماجد الكدواني في انتحال الصفة.

 

وأضافت التحريات أنه باستخدام الأجهزة الحديثة والتقنيات الفنية، تأكد صحة البلاغ وأن المتهم أنشأ حسابًا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بصور وفيديوهات الفنان ماجد الكدواني، وتواصل مع رواد التواصل على أنه الفنان ماجد الكدواني.

 

4 أيام على ذمة التحقيقات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الفنان ماجد الكدواني التواصل الإجتماعى فيسبوك جهات التحقيق المختصة بصور وفيديوهات انتحال صفة ماجد الكدواني

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