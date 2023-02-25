بعد الحكم عليه.. أزمات تسببت فى تصدر سعد لمجرد لـ«الترند»

تصدر النجم المغربي سعد لمجرد، مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما إعلان محكمة الجنايات الفرنسية، حبس لمجرد 6 سنوات بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية عام 2016.

وأفادت التقارير العالمية والإذاعات الفرنسية باقتناع المحكمة وهيئة المحلفين بالتهم المنسوبة لسعد لمجرد، وأضافت أن المحكمة أدانت لمجرد بالسجن 6 سنوات، مشيرة إلى أن أمامه 10 أيام لاستئناف الحكم.

وبالتزامن مع تصدر النجم لمنصات التواصل، نرصد في السطور التالية أبرز الأحداث والمواقف التي ساهمت في تصدر النجم المغربي سعد لمجرد لـ«الترند».

تهمة الاغتصاب ليست الأولى لسعد المجرد:

لم تكن تهمة الاغتصاب هي الأولي للنجم المغربي، بل سبق واتهم بعد بالتحرش والاعتداء الجنسي من قبل فتاة أمريكية عام 2010، في بلدها ثم فر بعد أن بدأ القضاء في ملاحقته، وأشارت الصحيفة حينها إلى أنه يواجه عقوبة السجن لمدة 25 عام في حالة دخوله للولايات المتحدة الأمريكية مجددًا.

عداوة الشعب الجزائري:

من المشكلات التي تصدر فيها النجم سعد لمجرد مواقع التواصل الاجتماعي، هو عداوته للشعب الجزائري، بسبب وصفه الخاطئ لأغنية جزائرية شهيرة تسمى «الشمعة» على أنها أغنية مغربية، الأمر الذي جعل الجزائريين يتهمونه بعد احترام الفن الجزائري، مدشنين هاشتاج عبر موقع تويتر يحمل اسم «سعد لمجرد يسرق أغاني الجزائريين».

غضب الجمهور المصري:

لم يتمكن النجم المغربي من إحياء عدد من الحفلات في مصر، وذلك بعد تدشين هشتاج "لا لسعد لمجرد في مصر" وذلك بسبب قضية التحرش بالفتاة الفرنسية لورا، الأمر الذي ألغي بسببه حفلتين للنجم المغربي.

ملكة جمال المغرب تهاجم مصر والسبب سعد لمجرد:

بسبب سعد لمجرد هاجمت ملكة جمال المغرب ابتسام مومني، فتيات مصر، بعدما ألغي النجم المغربي له عددا من الحفلات بسبب قضية الاغتصاب لفتاة فرنسية.

وقالت مومني عبر حسابها بموقع تبادل الصور انستجرام، :«يعني انتوا مفكرين الفنان سعد لمجرد رح ينزل الحفل يتحرش ببناتكم وهن مثل الرجال»، الأمر الذي جعل يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.

على الفور هاجم العديد من المصريين ملكة جمال المغرب بسبب تصريحاتها المسيئة عن المصريات، وأنها غير مرحب بها وبالفنان سعد لمجرد.