محافظ القاهرة: تطوير التعليم يأتي ضمن أولويات وتوجيهات الرئيس السيسي

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن اهتمام الدولة بتطوير العملية التعليمية يأتي ضمن أولويات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بالمنظومة التعليمية، وإعداد جيل متميز من الطلبة المتفوقين والموهوبين في مختلف المجالات ليتم الاعتماد عليهم في بناء مصر الحديثة .

جاء ذلك خلال حضور اللواء خالد عبد الفتاح والمهندس أشرف رشاد حفل ختام الموسم الثانى لمسابقة أوائل الطلاب للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ على مستوى مدارس وإدارات محافظة القاهرة والمقامة تحت رعاية وزارة التربية والتعليم وحزب مستقبل وطن بحضور قيادات الحزب ومديرية التربية والتعليم بالقاهرة بمجمع مدارس الملك فهد.

كما أكد محافظ القاهرة على سعادته بالمشاركة فى الاحتفال بإعلان الفائزين في مسابقة "أوائل الطلبة" من أبناء وبنات محافظة القاهرة، مشيرًا إلى أن هذه المسابقة الرائدة التي أقامها حزب "مستقبل وطن" على مستوى الجمهورية تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الدراسي للطلاب في المراحل التعليمية الثلاث (الابتدائية والإعدادية والثانويـة) وبمـا يشمل رفـع مـسـتوى الـوعي بالإنجازات والمشروعات القومية في الجمهورية الجديدة.

وقدم محافظ القاهرة التهنئة للطلاب الذين خاضـوا هـذه المسابقة بمراحلهـا المختلفة فأثبتوا جدارتهم وسجلت أسمائهم في قائمة الأوائل والمتميزين، مؤكدًا أن هذا التميز والتفوق في المسابقة الرائدة لأوائل الطلبة هو ثمرة جهد ومثابرة لفترة طويلـة وجـاءت المسابقة لتعـبر عـن المستوى المتميز للطلاب .

وأوضح محافظ القاهرة أن توجيهات الرئيس عبد الفتـاح السيسـى رئيس الجمهوريـة دائمـا تؤكد على ضرورة خـلق جيل جديد على قدر كبير من العلـم والـوعـى والمعرفـة عن طريق الإهتمـام بتطـوير منظومة التعليم بمختلف محاوره ومراحله بهـدف صـقل الأجيال الجديدة علميًا وثقافيًا ورياضيًا .

وقدم عبد العال الشكر لحزب "مستقبل وطن" الـذي يقـوم ببذل مزيد من الجهد نحـو بنـاء مستقبل مصر ونهضتها وتنميتها ، وخاصة في المجال التعليمي بتبني هذه المبادرة الرائدة من خلال مسابقات لتشجيع أبناء مصر المتفوقين في كافة المجالات.

وأعرب محافظ القاهرة عن تقديره للجهـد المبذول مـن حـزب مستقبل وطـن دعـمـًا لبـنـاء الجمهورية الجديدة وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية الخاصة برؤية مصر 2030 خاصة المجالات التـي تمـس حيـاة المواطن وتلبي احتياجاته وتوفر له حياة كريمة.. مشيدًا بما تقوم به أمانة شئون التعليم والبحث العلمي المركزيـة بـالحزب مـن خـلال إطلاق المبادرات المجتمعيـة مـن أجـل تطوير التعليم وتشجيع الأوائل والمتفوقين وتقوية روح التنافس الشريف من خلال معايير تتسم بالموضوعية والشفافية.

ونوه عبد العال بأن تكريم الدولة لابنائهـا الطلاب مـن محافظـة القاهرة يضع على عاتقهم واجباً ومسئولية كبيرة فـي بـذل المزيد من الجهـد والعمل لاكتساب الخبرات والمعرفة لتنهض مصـر بهم في كافة المجالات العلمية ، ليكونـوا قـدوة حسنة لزملائكم في تنمية روح الانتماء والولاء لوطننا الحبيب.

وقدم محافظ القاهرة شكره لكل من القائمين على العملية التعليمية على جهدهم المبذول من أجل إعداد جيل من الطلبة المتفوقين ، وأولياء أمور الطلاب لحرصهم على توفير البيئة المناسبة لرفع المستوى العلمي لأبنائهم.

والمسابقة يتم إجرائها على مستوى الجمهورية بناء على بروتوكول بين وزارة التربية والتعليم وحزب مستقبل وطن وتشمل المراحل الثلاثة الابتدائية والإعدادية والثانوية بمشاركة ١٧٠٠٠ طالب على مستوى المحافظة يمثلون ١٧٨٩ مدرسة و ٣٣ إدارة تعليمية ليتم بعد ذلك استكمال المسابقة على مستوى الجمهورية.

وتهدف المسابقة إلى ترسيخ الانتماء والوعي بالمشروعات القومية لدى الطلاب على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تحفيز المتفوقين على التفوق الدراسي بإعتبارهم سفراء لزملائهم بالمدارس، كما أنها تحفز الطلاب على التنافس الشريف وحب المدرسة والعمل الجماعى ولزيادة الانتماء والوعي منذ مرحلة الطفولة .