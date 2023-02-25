السبت 25 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تنظيم قافلتين طبيتين لدعم المرضى غير القادرين بكفرالشيخ

القافلة الطبية
القافلة الطبية

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفرالشيخ بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان، قافلتين طبيتين بالمستشفى الجامعي بكفرالشيخ لتوقيع الكشف الطبي على (310) مريض ضمن المرضى غير القادرين قريتي أبو حمودة والأبعادية ومدينة الحامول مركز الحامول وقريتي كفر المنشى والرشاد مركز كفرالشيخ وقرية السيد البدوي مركز مطوبيس وقرية جماجمون مركز دسوق، وقرية الدقاينة مركز مطوبيس في محافظة كفر الشيح.

وأعلن السيد مسلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، ان تنظيم القافلتين جاء في ظل توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية تحت رعاية  التحالف الوطني  للعمل الأهلي التنموي لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجا، مؤكداً أن القافلتين قاموا على مدار يومين، حيث تضمنوا الكشف الطبي على المواطنين من غير القادرين  بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك) بتكلفة إجمالية بلغت 26 ألف و925 جنيه.

وثمن مسلم دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في التعاون مع الأجهزة التنفيذية ومشاركتهم في تنمية المجتمع وتقديم المساعدات للأسر البسيطة والأكثر احتياجًا، مؤكدا أن تلك الجمعيات أصبحت شريك أساسي للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك يأتي بالمجان تمامًا.

العلاج التضامن الكشف الأورمان كفر الشيخ

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