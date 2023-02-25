السبت 25 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

القطاع الطبي بالكنيسة الأسقفية يزور مستشفيات المنوفية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

زار وفد من القطاع الطبي التابع للكنيسة الأسقفية، بحضور الدكتور سمير رزق الله مدير مستشفى هرمل منوف، والدكتورة منال فرنسيس رئيس القطاع الطبي، ووفد من مستشفى هرمل السادات بالشراكة مع وفد من هيئة CAAP لتدريب الأطباء بإفريقيا مجموعة من المستشفيات بمحافظة المنوفية لتفقد الأقسام والخدمات المختلفة.

تضمنت الزيارة المستشفى الجامعي بشبين الكوم، إذ رحب الدكتور عبد الرحمن السباعي عميد المستشفى، حيث شرح الخدمات المختلفة التى تقدمها مستشفى الجامعة ومعهد الكبد والقلب وأنظمة الدراسة بالجامعة.

شملت الزيارة أيضا مستشفى العربي بأشمون، حيث استضاف أمير مقلد مدير التدريب بالمستشفى الوفد وعرض فيديو قصير يوضح أنشطتها وخدماتها، بالإضافة إلى جولة بأقسام المستشفى.

استضافت الكنيسة الأسقفية بالسويس فعالية أسبوع الصلاة من أجل الوحدة، بحضور القس يشوع يعقوب الأمين العام لمجلس كنائس مصر تحت شعار "ٱقْضُوا لِلْيَتِيمِ حَامُوا عَنِ ٱلْأَرْمَلَةِ" المأخوذ من سفر إشعياء، وذلك بكنيسة المخلص الأسقفية بالسويس بحضور القس عادل توما راعي الكنيسة.

وقال القس يشوع في عظته: لا يوجد بديل للصلاة فهي تفك وتكسر القيود ولا تُحل الأزمات إلا بالصلاة والصوم. مضيفًا: سر وحدتنا هو اتحادنا في الصلاة، وأننا عندما نجتمع معا ككنائس مختلفة ونتأمل ما يجمعنا نجد أنه أكثر جدا مما نتخيل، فجميعنا كنيسة واحدة اقتناها الله بدمه. واختتم: وحدة الكنيسة حقيقة ثابتة ولكن دورنا أن نظهر ذلك.

حضر اليوم نيافة الأنبا بموا أسقف إبروشية السويس، ممثلا عن قداسة البابا تواضروس الثاني، وشمل اليوم قراءات من الكتاب المقدس وفقرات تسبيح وصلوات من أجل سلام واستقرار البلاد والأوضاع الاقتصادية، ومن أجل الطوائف المختلفة ورؤسائها وكل خدامها.

تضمن وفد الكنيسة القس فايز نادي والقس ميشيل ميلاد والقس ايميل نبيه ومارثا فايز، ممثلًا عن لجنة المرأة.

اسة البابا تواضروس الثاني التد التدريب البابا تواضروس الثان الصلاة والصوم الكتاب المقدس ألقى

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