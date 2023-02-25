إرسال النسخة الرسمية من النشيد الوطني لجميع مدارس مطروح

عقد إسماعيل جاتو، وكيل مديرية التعليم بمحافظة مطروح، ثلاث اجتماعات متلاحقة مع مديري المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية بإدارة مطروح التعليمية كلا على حده، تنفيذا لتعليمات عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بحضور مديري المراحل التعليمية والإدارات النوعية ومدير إدارة التدريب وموجه عام التربية الموسيقية، لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالعملية التعليمية.

واستهل جاتو الاجتماع بنقله للحضور تحيات وتقدير مدير المديرية ورسالته لهم بضرورة التحلي بتقدير المسئولية والجدية والإخلاص لضمان تحقيق عملية تعليمية منتظمة وتقديم منتج تربوي جيد يستفيد منه أبنائنا الطلاب مع الالتزام بتفعيل الأنشطة التربوية لجذب الطلاب للمؤسسات التعليمية

وأوضح وكيل المديرية لمدراء المدارس أنه تم تقييم المرحلة الماضية، مؤكدا على ضرورة تدعيم الإيجابيات واتخاذها خطوة نحو معالجة السلبيات التي تم رصدها مع أهمية الثبات الانفعالي لمدراء المدارس في مواجهة العقبات التي تواجه مسار العمل خلال اليوم الدراسي والسلبيات المرصودة، لضمان التعامل الأمثل مع تلك العقبات المتوقع مواجهتها ومعالجتها وفق اطار تربوي قويم ومنظم.

وأكد جاتو لمدراء المدارس أنه وفق تكليفات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وتنفيذاً لتعليمات وكيل الوزارة تم تدشين مجموعات الدعم المدرسية تضم صفوة المعلمين في المواد الدراسية وذلك لتحسين المستوي العلمي للطلاب ومواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية مع الالتزام الكامل بكافة بنود اللائحة الوزارية المنظمة لتلك المجموعات، مشيرا أن وكيل الوزارة وافق علي تفعيل مجموعات الدعم طوال أيام الأسبوع بالإضافة وذلك لضمان اقبال عدد كبير من الطلاب علي تلك الفعاليات الداعمة للطلاب.

وشدد وكيل المديرية على مديري المدارس الابتدائية بضرورة استمرار تفعيل الخطط العلاجية بالمدارس الابتدائية لتحسين المستوى اللغوي للطلاب بكافة الصفوف الدراسية بالمرحلة التعليمية وفق تعليمات وكيل الوزارة مضيفا أن الطلاب أمانة في أعناقنا جميعا يجب الحفاظ عليها مع ترسيخ الأخلاقيات الفاضلة لدي الطلاب من خلال تفعيل منابر الأنشطة التربوية (إذاعة مدرسية/ تربية مسرحية / نشاط ثقافي واجتماعي).

من جهتها، أكدت إيناس رمزي، موجه عام الموسيقي، خلال الاجتماع، على أنه تم إرسال النسخة الرسمية من النشيد الوطني لكل المدارس والإدارات التعليمية وذلك لاستخدامها أثناء طابور الصباح والفعاليات الرسمية التي يتم تنظيمها داخل المؤسسات التعليمية، مشيرة إلى أنه جاري تدريب الطلاب على النطق السليم للمفردات اللغوية للنشيد الوطني.