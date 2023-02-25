السبت 25 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

8 اجتماعات لـ«صناعة النواب» لمناقشة طلبات إحاطة الأسبوع الجاري

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، رئيس اللجنة، 8 اجتماعات خلال الأسبوع الجاري، حيث تعقد اللجنة اجتماعين يوم الإثنين المقبل، لمناقشة استراتيجية وزارة التجارة والصناعة فيما يخص الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية والتوسع في الأسواق التصديرية ومواجهة ظاهرة الاستيراد العشوائي ورفع معدلات النمو الصناعي، بحضور المهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة.

كما تعقد اللجنة ثلاث اجتماعات يوم الثلاثاء المقبل، حيث تناقش في اجتماعها الأول يوم الثلاثاء، موضوع طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين شحاته أبوزيد وأحمد مهنى بشأن انتشار مصانع بير السلم التي تنتج الأغذية والمشروبات المغشوشة وتستخدم خامات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات ما يهدد سلامة المواطنين ويؤثر سلبا على الصناعة وذلك دون رقابة الحكومة عليها.

كما تناقش اللجنة في اجتماعها الثاني يوم الثلاثاء، موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال عبيد بشأن عدم قيام وزارة قطاع الأعمال العام بتطوير شركة مصر إيران للغزل والنسيج بمحافظة السويس أو تأجيرها لمستثمرين جاديين.

وتناقش اللجنة في اجتماعها الثالث يوم الثلاثاء، موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مجاهد نصار بشأن تدهور صناعة الزجاج في مصر بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وندرة المواد الخام المستوردة بسبب ارتفاع سعر الدولار.

كما تعقد اللجنة 3 اجتماعات يوم الأربعاء، حيث تناقش في اجتماعها الأول، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبتين نشوى رائف ومنى عمر بِشأن اهمال تنمية قطاع التصنيع الزراعي وعدم إنشاء مصنع لمنتجات الرمان بمدينة البداري بمحافظة أسيوط، والتي تشتهر بجودة الرمان بها.

وتناقش اللجنة في اجتماعها الثاني يوم الأربعاء، طلب الإحاطة المقدم من النائبة سحر صدقي بشأن إنشاء منطقة صناعية بمركز ومدينة أبوتشت بمحافظة قنا، وذلك لدعم الصناعة وفتح آفاق جديدة لخدمة أبناء المركز.

كما تناقش اللجنة في اجتماعها الثالث يوم الاربعاء المقبل، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين نافع عبد الهادي وسولاف درويش، بشأن المعوقات التي تواجه صناعة الإطارات في مصر على الرغم من وجود الموارد والإمكانات اللازمة لتوطين الصناعة في مصر، وتوقف شركة النقل والهندسة لصناعة الإطارات نتيجة مشكلات تمويلية وهيكلية وعدم توافر خامات الإنتاج، وذلك في ظل ما يعانيه السوق المصري من نقص الإطارات وارتفاع أسعارها.

لجنة الصناعة بمجلس النواب المهندس معتز محمود وزارة التجارة والصناعة الاسواق التصديرية الاستيراد العشوائي النمو الصناعي وزير التجارة والصناعة

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وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

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