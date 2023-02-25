السبت 25 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

معرض أهلا رمضان

نظرا للإقبال على «أهلا رمضان».. محافظ الجيزة يوجه بزيادة المعروضات

معرض أهلا رمضان
معرض أهلا رمضان

يواصل المواطنين الإقبال بكثافة على معارض “أهلا رمضان” في مختلف المناطق والأحياء، والتي تشهد توافد الآلاف المواطنين على مدار اليوم، منذ أن افتتحت معارض اهلا رمضان أبوابها، وذلك لشراء مختلف السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية، تزامناً مع اقتراب شهر رمضان الكريم لسد حاجتهم.

ونظرا للإقبال على معارض “أهلا رمضان”، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بزيادة المعروضات بمعارض أهلاً رمضان بشكل دوري لتلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة الدورية للتأكد من جودة السلع والمنتجات الغذائية والأسعار المعلنة.

وأشاد العديد من المواطنين بمعروضات “أهلا رمضان”، وتقول ماجدة علي، إحدى المواطنات، إنه على مدار الأسابيع الماضية تتوافد على معرض أهلا رمضان بشكل مستمر لشراء كافة احتياجاتها المستلزمات اللازمة لمخزون شهر رمضان الكريم، مؤكدة أنه في كل مرة خلال زيارتها للمعرض تجد كافة السلع الأساسية والاستراتيجية واللحوم والدواجن بكميات كبيرة جداً.

ومن جانبها أوضحت أمنية طارق، إحدى المواطنات، ضرورة ترشيد الاستهلاك، وأن يحرص كل مواطن على شراء حاجته فقط حتى يتمكن غيره من شراء حاجاته، معلقة "المعرض مفهوش حاجة ناقصة كل حاجة موجودة بزيادة، لكن لازم نشتري بالعقل ومنستغلش وجود السلع بكميات كبيرة وأسعار مخفضة".

أضافت هند كمال، إحدى المواطنات، أن معرض أهلا رمضان وفر كافة السلع الأساسية والاستراتيجية ومختلف اللحوم والدواجن، كما أنه ملحوظ لكافة رواد المعرض وجود المعروضات بكميات كبيرة حتى التي تشهد نقص أو نفاذ سرعان ما يتم تعويضه ووجود مثيلها في بضع دقائق قليلة.

وكان قد وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق الدوري مع مديرية التموين والغرفة التجارية بالجيزة وسوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر لزيادة الكميات المعروضة من السلع والمنتجات بمعارض “أهلاً رمضان” بنطاق المحافظة.

وذلك نظراً للإقبال الكبير من قبل المواطنين على المعارض والمنافذ السلعية لما حققته تلك المعارض من توفير احتياجات المواطنين بأسعار أقل من السوق في إطار خطة الدولة لتغطية احتياجات المواطنين من مختلف السلع والمنتجات الاستراتيجية بأسعار مخفضة.

وقد شدد محافظ الجيزة على تكثيف جهود الرقابة من قبل مديريتى الطب البيطري والتموين والتجارة الداخلية والمرور الدوري على مختلف المعارض التي تم إقامتها للتأكد من جودة المعروضات المطروحة للمواطنين.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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