السبت 25 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

برلمان العراق: قطعنا شوطًا كبيرًا فى النصر على الإرهاب

البرلمان العراقي
البرلمان العراقي

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، محسن المندلاوي، اليوم، أن العراق قطع شوطًا كبيرًا في النصر على الإرهاب أمنيًا وعسكريًا.

ودعا المندلاوي في كلمة العراق التي ألقاها في المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي تستضيفه العاصمة بغداد، والذي يحمل عنوان (الدعم العربي لتعزيز استقرار العراق وسيادته)، بمشاركة رؤساء البرلمانات والوفود العربية، إلى اتخاذ موقف عربي موحد إزاء العديد من التحديات، وخصوصًا ما يتعلق بملف الأمن المائي وحقوق البلدان العربية في حماية حصصها المائية من الأنهار، إضافة إلى تقديم الدعم لسوريا لمساعدتها في عمليات الإغاثة ومساندة المنكوبين جراء الزلزال، والتأكيد على موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، متمنيًا أن تتخذ هذه الدورة القرارات والمواقف التي تصب في مصلحة الشعوب العربية، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية العراقية.

وأوضح المندلاوي أن هناك أهمية للارتقاء بالواقع الاقتصادي والتجاري والاستثماري في الوطن العربي من خلال تبني المجالس النيابية للتشريعات الضرورية واللازمة بهذا الصدد، والمصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بتعزيز سبل التبادل التجاري، وتحسين بيئة الاستثمار، وتطوير قطاع الطرق والمواصلات بين الدول العربية، وتوحيد المواقف في المحافل الدولية المتعلقة بالتجارة والطاقة، داعيًا إلى استغلال الفرص الحقيقية للاستثمار التي يقدمها العراق في المجالات كافة.

وأضاف أن العراق قطع شوطًا كبيرًا في النصر على الإرهاب أمنيًا وعسكريًا، ويسعى في المرحلة الحالية لتحقيق النصر الفكري والثقافي على جميع منابع وأشكال التطرف والتعصب المؤدي إلى العنف، مبينًا أن على الجميع إشاعة ثقافة التسامح وتقبل الآخر ونبذ الأفكار المتطرفة، وأن المسئولية التي تقع على عاتق المجالس النيابية تتمثل بالسعي إلى تحقيق ذلك عبر مهام التشريع والرقابة، وصولًا إلى حالة الاستقرار والسلم والتعايش المجتمعي.

وأكد دعمه لجهود الاتحاد البرلماني العربي في تنفيذ محاور العمل الاستراتيجية، خصوصًا ما يتعلق منها بتعزيز التنسيق والتعاون والعمل المشترك بين المجالس النيابية بشكل دائم ومتواصل.

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