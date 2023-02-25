مسلسلات رمضان 2023.. 3 أعمال تعتمد أسماء جديدة

أيام قليلة تفصلنا عن بدء السباق الرمضانى، والذى يشهد هذا العام باقة متنوعة من الأعمال الدرامية التى حرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تقديمها للجمهور المصرى والعربى من خلال 16 عملًا دراميًا تتنافس على حصد لقب الأعلى مشاهدة.

مسلسلات رمضان 2023

وشهدت بعض المسلسلات المقرر عرضها خلال السباق الرمضانى المقبل 2023 تغييرًا فى أسمائها بشكل جذرى، وفيما يلى نستعرض هذه الأعمال:

تشارك الفنانة دنيا سمير غانم في دراما رمضان بمسلسل "جت سليمة"، والذى كان يحمل فى البداية اسم "صراع الفصول"، وتدور أحداث المسلسل في إطار من كوميديا الـ15 حلقة، حول فتاة تحب القراءة، وتعمل في دار نشر، وخلال الأحداث يعيدها أحد الكتب إلى أكثر من حقبة زمنية وتخوض خلالها العديد من المغامرات الكوميدية.

مسلسل "جت سليمة" تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك في بطولته إلى جانب دنيا سمير غانم كل من محمد سلام، سامي مغاوري، شيرين، محمد ثروت، وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة

فيما قرر صناع مسلسل الفنانة يسرا والذى تشارك به في السباق الرمضاني المقبل 2023 تغيير اسمه من "حمد الله على السلامة" إلى "1000 حمد الله ع السلامة"، وهو العمل الذي تخوض من خلاله تجربة درامية مختلفة من خلال رحلة مليئة بالإثارة والمفاجآت الكوميدية، حيث تقوم خلال الأحداث بدور دكتورة إعلام تعود من كندا إلى مصر برفقة أولادها بعد وفاة زوجها، لتبدأ رحلة اكتشاف ذاتها.

مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، ويشارك في بطولته شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوى، سماء إبراهيم ومطرب المهرجانات عنبة، في أول تجربة تمثيلية له، إضافة إلى عدد من الفنانين الشباب.

رسالة الامام

كما تم تغيير اسم مسلسل النجم خالد النبوى من "الامام الشافعى" إلى "رسالة الإمام"، ومن المقرر عرض العمل بشكل حصرى على شاشة قناة الحياة خلال شهر رمضان المقبل 2023.

وتدور أحداث مسلسل "رسالة الإمام" على مدار خمسين عامًا مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث تشهد مصر في هذه الفترة صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتتًا مذهبيًا، وضغوطًا اقتصادية ثقيلة، في وسط كل هذه الأمور يفد لمصر الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ليسهم بحضوره وشخصيته وعلمه في تخطي مصر هذه العقبات، وفي الوقت ذاته يعيد الإمام استكشاف حياته وماضيه، ليدرك أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرًا محمودًا.

مسلسل "رسالة الإمام" من إخراج ليث حجو وكان يحمل اسم "الإمام الشافعي" وهو من إنتاج ميديا هب، وقررت الشركة المنتجة الاستعانة بمراجع تاريخى يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، لا سيما أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، بالإضافة إلى أن الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين فى البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريان خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرون سيتم الإعلان عن أسمائهم قريبًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدي جوهر".