السبت 25 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تردد قناة on time على التلفزيون الأرضي 

أون تايم سبورت
أون تايم سبورت

زاد البحث عن تردد قناة on time على التلفزيون الأرضي لمتابعة مباراة الزمالك ونادي الترجي التونسي في دوري أبطال افريقيا في إطار منافسات الجولة الثالثة حيث يحتاج الفارس الأبيض إلى الخروج من المباراة بنتائج إيجابية عقب تعثره أمام بلوزداد الجزائري وخسارته بهدف نظيف في الجولة الأولي وتعادله مع نادي المريخ السوداني بدون أهداف في الجولة الثانية.

تردد قناة on time على التلفزيون الأرضي 

يمكن متابعة المباراة التي تجمع بين نادي الزمالك المصري ونادي الترجي في منافسات الجولة الثالثة من دوري المجموعات في بطولة دوري أبطال افريقيا لكرة القدم من خلال شاشة أون تايم الأرضي حيث يمكن ضبط إشارة البث من خلال الإحداثيات التالية:-

قناة أون تايم الأرضي

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11681.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • الجودة: HD.

وذلك عقب فصل الريسفر عن جهاز التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي وتوصيل إريال استقبال بالتليفزيون.

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موعد مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال افريقيا 

تنطلق صافرة حكم المباراة التي تجمع بين نادي الزمالك المصري ونادي الترجي التونسي من ملعب دارس في إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال افريقيا مساء اليوم السبت الموافق 25 فبراير 2023 في تمام الساعة 6 بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة بتوقيت أبو ظبي.

أوكلت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إدارة المباراة إلى الحكم محمود البنا ويعاونه كل من أحمد حسام طه كمساعد اول وأحمد نوفل كمساعد ثان إضافة إلى مبروك نبيل كحكم رابع وتواجد عمرو الشناوي وهاني العراقي في حكم تقنية الفيديو.

 

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تشكيل نادي الزمالك في مباراة الترجي 

يمكن ضبط تردد قناة on time على التلفزيون الأرضي للاستمتاع بمباراة الزمالك والترجي حيث يخوض نادي الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:-

  • حراسة المرمي: محمد عواد.
  • الدفاع: محمد عبد الشافي، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي.
  • الوسط: سيف جعفر، نبيل دونجا، شيكابالا، سيد نيمار.
  • الهجوم : أحمد سيد زيزو، سيف الدين الجزيري.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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