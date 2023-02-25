ضبط سائق بحوزته 130 طربة حشيش بطريق الإسماعيلية- بورسعيد

ألقى رجال مباحث مركز الإسماعيلية القبض على سائق وبحوزته 130 طربة حشيش ومبلغ مالى و3 هواتف محمولة.

البداية بتلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من مركز شرطة الإسماعيلية يفيد بورود معلومات بقيام سائق يدعى «فادي. س. م» 32 سنة، يقطن بالكيلو 11 على طريق بورسعيد، في نطاق المركز، بالاتجار في المواد المخدرة.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم محمد جمال عمر، رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، ومعاونه النقيب محمود طارق، لمتابعة ومراقبة المتهم، وبعد التأكد من صدق المعلومات وعقب تقنين الإجراءات، تم وضع خطة لضبط المتهم بعمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة، تمكن أحدها من ضبطه وبحوزته عدد 130 طربة حشيش، ومبلغ مالى، وعدد 3 هواثف محمولة، أثناء قيادته سيارة ماركة فيرنا.

تحرر المحضر اللازم بما أسفرت عنه التحريات وواقعة الضبط، وجارٍ العرض على الجهات المعنية.