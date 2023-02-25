السبت 25 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«صحة الإسكندرية» تُطلق عدة قوافل طبية مجانية

قوافل طبية
قوافل طبية

أطلقت مديرية الصحة بالإسكندرية، عدة قوافل سكانية طبية بنطاق حي ثان العامرية، وذلك بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والمجلس القومي للمرأة.
وتتضمن فاعليات عمل القوافل التي تستمر حتى أول مارس المقبل، بمناطق "الوحدة الصحية بالكينج وبنجر السكر 2 قرية البصرة بنجر السكر 3 بنجر 1 بنجر 7" توقيع الكشف الطبي على المواطنين وصرف العلاج مجانًا للحالات المستحقة.

وعمل حصر بأسماء السيدات لاستخراج بطاقات الرقم القومي مجانًا لهن. وتلقي طلبات التقديم لمعاش تكافل وكرامة ومعاشات الضمان والبلاغات والشكاوى الخاصة بالطفل، وتنظيم ندوات للتوعية بكيفية الحفاظ على شبكة الصرف الصحي، والتخلص الآمن من المخلفات وأهمية محو الأمية، كما يقام معرض لمنتجات الأسر المنتجة التابع لنوادي المرأة.

مديرية الصحة بالإسكندرية قوافل سكانية طبية العامرية المجلس القومي للمرأة الوحدة الصحية بالكينج

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