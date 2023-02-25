السبت 25 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

207 مخالفات متنوعة فى حملة مرورية بالغربية

حملة مرورية
حملة مرورية

ضبطت إدارة مرور الغربية، مخالفات متنوعة، في حملة على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتمت مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد وائل حمودة، مدير إدارة مرور الغربية برصد وضبط 207 مخالفات شملت السير عكس الاتجاه، والسير دون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، ودون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات "توك توك" دون لوحات، ودون تراخيص.

كما تضمنت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 27 ألفًا و100 جنيه غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

ادارة مرور الغربيه الطرق والشوارع المركبات الدراجات اللواء محمد عمار

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

حكم نهائى بحبس مرتضى منصور فى سب «مجلس الأهلى»

مصدر بـ«التعليم» يكشف تفاصيل التحقيقات فى واقعة «رودينا» ضحية «التنمر»

توزيع بطاطين وألحفة الشتاء على الأسر الأولى بالرعاية في المنوفية

مسلسلات رمضان 2023.. 3 أعمال تعتمد أسماء جديدة

وزير العدل يغادر إلى جنيف لاستعراض تقرير مصر الدورى لحقوق الإنسان

«المركزى الأوروبى»: لن نشترى النفط الروسى بعد الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سنة أخرى من حرب روسيا فى أوكرانيا تزيد أزمات البشرية

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-٣»

سارة شريف

ما قبل اغتيال رابين

ماجد حبته

تسوية ممكنة للأزمة الأوكرانية

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

محمد العسيري

جنينة مجدى يعقوب

ماجد حبته

الأزمة الأوكرانية.. فاتت سنة!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

أشتية: وقف إسرائيل إجراءاتها الأحادية نقطة البداية لأفق سياسى

ورطة «بن غفير».. كيف يُشعل وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى الساحة الفلسطينية؟

بينهم المتحدث باسم حركة فتح.. إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال