السبت 25 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

للمرة الأولى.. كبار القراء يشاركون فى إحياء ليلة النصف من شعبان

ليلة النصف من شعبان
ليلة النصف من شعبان

يشارك عدد من كبار القراء في المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية لأول مرة، في إحياء ليلة النصف من شهر شعبان لعام 1444هجريًا، حيث أكدت وزارة الأوقاف أن مشاركة القراء في هذه المناسبة تأتي إحياءً لهذه الليلة الكريمة.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها، عبر موقعها الإلكتروني، أنه في إطار حرص الوزارة على مشاركة كبار قراء القرآن الكريم في إحياء المناسبات الدينية المختلفة، فإنها تعلن عن مشاركة نخبة من كبار القراء في إحياء احتفال وزارة الأوقاف بليلة النصف من شهر شعبان، وذكرى تحويل القبلة، يوم الإثنين 14 شعبان الموافق 6 مارس 2023، وذلك عقب صلاة المغرب.

وأعلنت وزارة الأوقاف عن القراء المشاركين في احتفالية إيحاء ليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة، وهم: "القارئ الشيخ حلمي الجمل في مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، والقارئ الشيخ محمود الخشت في مسجد مصطفى محمود بالجيزة، والشيخ يوسف قاسم حلاوة في مسجد ناصر بالقليوبية، والقارئ الشيخ محمد بسيوني في مسجد الأحمدي بالغربية، والقارئ الشيخ محمد الشرقاوي في مسجد الشيخة صباح بالغربية، والقارئ الشيخ عبدالفتاح الطاروطي في مسجد الفتح بالزقازيق، والقارئ الشيخ محمود الحسيني بمسجد سادات قريش بلبيس الشرقية، والقارئ الشيخ محمد حشّاد في مسجد المرسي أبوالعباس بالإسكندرية، والقارئ الشيخ السيد الغيطاني في مسجد البحر بدمياط، والقارئ الشيخ أحمد عوض فيوض في مسجد البرهامي بكفرالشيخ، والقارئ الشيخ قطب الطويل في مسجد الاستاد بكفرالشيخ، والقارئ الشيخ العزب سالم في مسجد الأنصاري بالمنوفية".

وكانت دار الإفتاء المصرية أعلنت أن الثلاثاء الموافق 21 فبراير 2023، غرة شهر شعبان لعام 1444 هجريًا، حيث يستعد الكثير من المسلمين إلى الصيام في شبعان كونه أفضل الشهور عند الله تعالى إذ يرفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، إضافة إلى استعداد المسلمين في هذا الشهر واتخاذه فرصة للتأهب لشهر رمضان المبارك.

ويعتبر صيام النصف من شعبان من أفضل الأعمال في هذه الليلة المباركة، لقول الرسول الكريم في حديثه الشريف: (وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم)، وذلك لأن أعمال العباد ترفع في ليلة النصف من شعبان، كما يستحب للمسلم في ليلة النصف من شعبان، أن يكثر من الدعاء والأذكار والأعمال الصالحة.

وأكدت دار الإفتاء أن صيام النصف من شعبان جائز شرعًا في جميع أوقات العام، عدا الأيام المنهي عن صومها كالعيدين مثلًا.

كبار القراء يشاركون في إحياء ليلة النصف من شعبان 
كبار القراء يشاركون في إحياء ليلة النصف من شعبان 
كبار القراء أحياء شعبان ليلة النصف من شعبان تحويل القبلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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