غدًا.. «الوثائقية» تعرض الجزء الأول من «الريحاني»

تعرض القناة الوثائقية، غدًا الأحد، الجزء الأول من الفيلم الوثائقي "الريحاني"، والذي يتناول قصة نجيب الريحاني وفلسفته وتجاربه المضحكة مع الحياة، وأسرار المسرح الكوميدي، والسينما التي أزعجته قبل أن تكافئه بالخلود، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء.

ويتناول الفيلم تعاون نجيب الريحاني مع الفنان عزيز عيد، الذي كلفه بأن يؤدي دورًا كوميديًا رغمًا عنه وهو من اكتشف موهبته، وكذلك تعاونه مع المؤلف المسرحي بديع خيري، والذي كان عنصرًا أسياسيًا في نجاحه.

الفيلم الوثائقي "الريحاني" سيعرض عبر قناة “الوثائقية المصرية”، على جزأين يتناولان حياة الفنان العبقري نجيب الريحاني وفلسفته وتجاربه المضحكة الشبكية مع الحياة والثروات التي أتلفها، وأسرار المسرح الكوميدي ورحلاته الفنية إلى الخارج، ودوره في خدمة الوطن والسينما التي أزعجته قبل أن تكافئه بالخلود.